Смотрите детективный сериал «Загадка для Анны» с Дашей Трегубовой в главной роли на телеканале СТБ. В основе сюжета — трогательная история следователя Анны Киреевой. Кого из звезд театра и кино мы увидим в детективной картине? Подробнее об актерах сериала «Загадка для Анны» читайте в материале.

Даша Трегубова

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Даша Трегубова — прекрасная актриса, телеведущая, сценарист и креативный продюсер. Она настоящая красавица, умница и любительница экстрима. Объездила пол-Европы на своем байке, покорила Килиманджаро и даже прыгала с парашютом. Даша сумела построить впечатляющую карьеру и стать образцовой матерью. Женщина прошла путь, который привел ее к сегодняшней популярности. Она стала доказательством, что тяжкий труд — самый большой шаг на пути к осуществлению заветных желаний.

В сериале «Загадка для Анны» Даша Трегубова играет успешного в профессии следователя и несчастливую в личной жизни женщину — Анну Кирееву. Ее многолетний брак дает трещину, когда она узнает, что не может родить ребенка. На фоне семейной драмы Анна расследует причины загадочной аварии, в которой остался в живых только 7-месячный ребенок. Пытаясь выяснить, живы ли родители девочки, Анна не замечает, как сама привязывается к малышке.

Владимир Филатов

Украинский актер театра и кино. Он окончил Днепропетровское государственное театральное училище и получил квалификацию актера драматического театра. До 2000 года Владимир Филатов входил в труппу Полтавского областного украинского музыкально-драматического театра им. Н. В. Гоголя.

На счету актера немало известных ролей в кинофильмах и театральных постановках. В детективном сериале «Загадка для Анны» Владимир Филатов появится в роли мужа Анны Киреевой.

Владимир Захаренков

Талантливый актер в 2012 году окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого. Владимир Захаренков снялся во многих творческих проектах. В свободное время актер занимается музыкой — играет на гитаре и ударных. Он, безусловно, творческий человек: пишет стихи и песни. А в прошлом занимался профессиональным вокалом. В сериале «Загадка для Анны» Владимир сыграет одну из ключевых ролей.

«Я неординарный человек. Я люблю рассуждать о жизни, беседы на интересные темы с интересными, творческими, не похожими на других людьми», — делится актер.

Инга Нагорная

Инга Нагорная — популярная украинская актриса. Девушка легко поступила в Киевский национальный университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого, обучение проходила на курсе С. Моисеева. Сейчас Ингу можно увидеть в Киевском театре «Сузирья».

В фильмах и сериалах актриса сыграла порядка сорока различных персонажей. А в 2016 году актриса уже завоевала признание публики.

Жан Селезнев

Жан Селезнев родился в Дрездене и за свою жизнь будущий актер много путешествовал по миру. В прошлом мужчина окончил биологический факультет Запорожского госуниверситета, там же окончил актерское отделение. Также артист получил музыкальное образование.

Регулярно на съемки Жан ездит в Киев. А в Запорожье он — актер и музыкальный руководитель театра поэтической песни под руководством Елены Алексеевой.

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