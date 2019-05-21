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Вячеслав Довженко: биография, творчество и все новости об актере

21.05.2019

Вячеслав Довженко – известный актер театра и кино. Играл в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В сериале «С волками жить» исполнил роль Николая, отца главной героини Евы. В ситкоме «Джованни» роль главного героя – Сергея. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.

С волками жить FVV_6615

Полное имя: Вячеслав Довженко

Дата рождения: 18 сентября 1976 г.

Деятельность: актер

Место проживания: Киев

Образование

В 1995 году Вячеслав Довженко окончил театральное училище в Днепропетровске по двум специальностям «актер театра кукол» и «актер театра драмы». С 1998 года играет в «Киевском Свободном театре».

В 2009 году Вячеслав окончил режиссерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Через два года начал играть в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.

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Карьера

В кино Вячеслав Довженко снимается с середины 1990-х, первая роль была в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». С 2000-х снимается в телесериалах.

За роль в спектакле «Диалог самцов» получил приз фестиваля «Добрый театр» в 2004 году.

В 2018 году Вячеслав Довженко сыграл в фильме «Киборги». За роль Августа он получил награды: «Золотая Дзига», «Киноколо» – «Лучшая мужская роль». В 2019 году он получил звание «Заслуженный артист Украины».

Фильмография

  • «Тарас Шевченко. Завещание»
  • «Молитва за гетьмана Мазепу»
  • «СБУ. Спецоперация»
  • «Смертельно живой»
  • «Клан ювелиров»
  • «На линии жизни»
  • «Хороший парень»
  • «Киборги»
  • «С волками жить»
  • «Джованни»

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