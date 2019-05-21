Вячеслав Довженко: биография, творчество и все новости об актере
Вячеслав Довженко – известный актер театра и кино. Играл в Киевском академическом драматическом театре на Подоле. В сериале «С волками жить» исполнил роль Николая, отца главной героини Евы. В ситкоме «Джованни» роль главного героя – Сергея. Свежие новости о жизни актера и факты его биографии найдете в материале.
Полное имя: Вячеслав Довженко
Дата рождения: 18 сентября 1976 г.
Деятельность: актер
Место проживания: Киев
Образование
В 1995 году Вячеслав Довженко окончил театральное училище в Днепропетровске по двум специальностям «актер театра кукол» и «актер театра драмы». С 1998 года играет в «Киевском Свободном театре».
В 2009 году Вячеслав окончил режиссерское отделение Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого. Через два года начал играть в Киевском академическом драматическом театре на Подоле.
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Карьера
В кино Вячеслав Довженко снимается с середины 1990-х, первая роль была в фильме «Тарас Шевченко. Завещание». С 2000-х снимается в телесериалах.
За роль в спектакле «Диалог самцов» получил приз фестиваля «Добрый театр» в 2004 году.
В 2018 году Вячеслав Довженко сыграл в фильме «Киборги». За роль Августа он получил награды: «Золотая Дзига», «Киноколо» – «Лучшая мужская роль». В 2019 году он получил звание «Заслуженный артист Украины».
Фильмография
- «Тарас Шевченко. Завещание»
- «Молитва за гетьмана Мазепу»
- «СБУ. Спецоперация»
- «Смертельно живой»
- «Клан ювелиров»
- «На линии жизни»
- «Хороший парень»
- «Киборги»
- «С волками жить»
- «Джованни»