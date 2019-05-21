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Рецепт тирамису от Лизы Глинской

21.05.2019

Тирамису поистине воздушный десерт. С итальянского его название переводиться как «вознеси меня до небес». Побывать на седьмом небе и побаловать нежнейшим десертом сможет каждая хозяйка, зная все тонкости приготовления. Пошаговый рецепт тирамису от  судьи «МастерШеф. Профессионалы» Лизы Глинской читайте в материале.

рецепт тирамису

Ингредиенты для савоярди (бисквит «дамский пальчик»):

  • яйца – 2 шт.
  • сахар – 2 ст. л.
  • мука – 50 г
  • сахарная пудра – 50 г

Приготовление савоярди:

  1. Взбиваем белки до образования пены, добавляем сахар и продолжаем взбивать до устойчивых пиков.
  2. Взбиваем желтки и сахаром до густой массы образования рисунка.
  3. Вмешиваем желтки в белки, деликатно, лопаткой.
  4. Затем через мелкое сито добавляем муку. Вымешиваем массу осторожно, с помощью лопатки, чтобы сохранить воздушность.
  5. С помощью круглой насадки отсаживаем на противень полоски бисквита, присыпаем тонким слоем сахарной пудрой. Через несколько минут еще раз присыпаем сахарной пудрой.
  6. Выпекаем при температуре 170⁰, 18-20 минут.

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Ингредиенты для кофейного крема:

  • желток – 4-ех яиц
  • сахар – 120 г
  • вода – 60 мл
  • желатин – 4 г + 20 мл воды (комнатной температуры)
  • сливки (33% жирности) – 200 мл
  • маскарпоне – 200 г
  • растворимое кофе – 4 г (гранулы) + 2 ст. л. кипятка

Приготовление кофейного крема:

  1. Из воды и сахара варим сироп 116⁰. (Мягкий шарик). Вливаем его во взбивающиеся желтки, продолжаем взбивать.
  2. Добавляем замоченный, набухший и распущенный в микроволновке желатин, затем кофе, маскарпоне. Вымешиваем до однородности.
  3. Взбиваем сливки до устойчивых пиков и смешиваем с основной массой.

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Ингредиенты для сиропа для пропитки:

  • вода – 200 мл
  • сахар – 130 г
  • растворимый кофе – 4 г (гранулы)
  • черный ром – 30 мл

Приготовление сиропа для пропитки:

Соединяем все ингредиенты, кипятим 2-3 минуты. Даем время сиропу, охладиться.

Приятного аппетита!

Источник: Instagram – lizaglinskaya

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