Лунный календарь стрижек на июнь 2019 года поможет вам выбрать правильную дату для посещения парикмахерской. Чтобы добиться идеального результата и не расстраиваться, если стрижка или покраска не удалась, нужно учитывать фазу Луны в июне 2019 года. В материале от экстрасенса Ярославы Федоровой вы узнаете, в какие дни нужно идти к мастеру, а когда лучше остаться дома.

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В преддверии лета каждая девушка хочет выглядеть идеально. Одна из главных составляющих женского образа – красивая и ухоженная прическа. Однако мастер не всегда может добиться идеального цвета волос. Но не спешите его ругать, ведь, быть может, виной всему дата, которую вы выбрали для посещения парикмахерского салона? Поэтому перед тем, как записаться на стрижку или покраску волос, ознакомьтесь с лунным календарем. В нем вы найдете подсказку, какую дату лучше выбрать.

Благоприятные дни для стрижки волос в июне 2019 года

В первый месяц долгожданного лета, к сожалению, будет не так уж и много благоприятных дней для посещения салонов красоты. В связи с этим советуем заблаговременно записаться к любимому мастеру с учетом нашего прогноза.

Стричься, проводить окрашивание волос и прочие премудрости с волосами лучше всего в такие даты: 1, 7–12, 19, 27–28 июня.

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Неблагоприятные дни для стрижки в июне 2019 года

Отказаться от кардинальной смены имиджа и от окрашивания лучше 2–3, 5–6, 10,13–14,17–19 и с 22 по 27 июня. Эти дни лучше всего посвятить другим делам, например, вы можете более тщательно продумать свой будущий образ.

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Нейтральные дни для стрижки в июне 2019 года

Есть также дни для стрижек, которые не принесут вам радикальных изменений. Так, 4, 15–16, 20–21, а также 29 и 30 июня вы, конечно, можете записаться на стрижку или окрашивание, однако кардинальных перемен ожидать не стоит. В такие дни лучше пользоваться услугами проверенного мастера и не проводить никаких экспериментов с образом.

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