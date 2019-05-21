Какие книги стоит почитать в отпуске? Этим вопросом, пожалуй, задавался каждый, кто собирал чемоданы на море. Ведь просто нежиться под теплым солнышком может быть скучно. Гораздо лучше провести это время с пользой. Чтобы вы не тратили све драгоценное время на поиск стоящих книг, мы подобрали для вас топ-10 книг, которые точно стоит прочитать в отпуске.

Грэм Свифт « Земля воды »

Эта великолепная книга – семейная сага и детектив в одном наборе. В основе сюжета – история жизни главного героя, которая переплетается с двухвековой историей его рода.

Критики с восторгом приняли это произведение. И доказательство тому – сотни положительных отзывов. Кстати, по книге «Земля воды» даже снят фильм, автором которого стал Стивен Джилленхол, один из режиссеров легендарного «Твин Пикса».

Джоан Роулинг « Случайная вакансия »

Да, это первый роман знаменитой писательницы, который она выпустила после «Гарри Поттера». Но в отличие от истории о маленьком чародее, у этой книги есть возрастные ограничения – 18+. Роман насчитывает более 600 страниц, но, несмотря на это, очень легко читается. В центре сюжета – жизнь и отношения обитателей маленького английского городка. Нешуточные интриги, разнообразные баталии – жизнь в провинции не так уж и скучна, как может показаться на первый взгляд. Конфликтуют все и со всеми: дети с родителями, мужья с женами, подростки друг с другом… Книга читается очень легко, практически на одном дыхании.

Рэй Бредбери « Октябрьская страна »

Эта книга для тех, кто любит детективы с «огоньком». 19 увлекательных рассказов, от которых невозможно оторваться, – именно то, что нужно в отпуске! Учтите, есть два варианта названия книги: «Октябрьский роман» и «Октябрьская страна». И да, если у вас слабые нервы, выбирайте что-то полегче.

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Анна Гавальда « Просто вместе »

Это одно из самых известных произведений писательницы. Умопомрачительная история о любви и одиночестве. В книге много слез и смеха, побед и поражений. Это идеальный женский роман, который читается на одном дыхании. Книга уже покорила миллионы сердец читателей по всему миру.

Джоан Харрис « Шоколад »

Это замечательный женский роман, пропитанный огромным количеством тайн. В центре сюжета – мать и дочь, которых судьба случайно занесла в небольшой городок Ланскне-су-Танн. Героини открывают маленькую шоколадницу – и жизнь городка меняется навсегда. Доброта и терпимость против догматизма общества… Интересно, кто победит в этой схватке?

Ханья Янагихара «Маленькая жизнь»

Роман Ханьи Янагихары вышел в свет в 2015 году. История рассказывает о четырех бывших одноклассниках, которые переезжают в Нью-Йорк и там ищут собственный путь. Жизнь относится к ним жестоко, носит по волнам, а держатся друзья на плаву только благодаря дружбе и стремлениям. Проходят десятилетия, отношения углубляются, омрачаются, приправляются страстью, успехом и гордостью. И все понимают, что самой большой проблемой является Джуд, очень талантливый юрист и очень бесталанный человек. Его разум и тело разорвало тяжелое детство, его преследуют страхи и травмы, которые он никогда не сможет преодолеть, и именно они навсегда определяют его жизнь.

Лиян Мориарти «Большая маленькая ложь»

«Когда читаешь захватывающие бестселлеры Лиян Мориарти, то будто пьешь розовый «Космополитен»… с мышьяком», – USA Today.

Эта блестящая история о бывших мужчинах, вторых женах, матерях и дочерях, школьных скандалах и маленькой лжи, которая может стать смертельной.

В книге рассказывается о трех женщинах. Маделин – сила, с которой считаются. Она забавная, язвительна и страстная; все помнит и ничего не прощает. Селеста – красавица, способна заставить остановиться мир и удивленно любоваться ею. И за иллюзию идеальности она платит свою цену. Новая в городе, одинокая мама Джейн настолько молода, что другие мамы из школы восприняли ее за няню, за ее плечами – загадочное прошлое и печаль, нехарактерная для ее возраста.

Лиян Мориарти «Тайна моего мужа»

Представьте себе, что ваш муж написал вам письмо, которое надо открыть после его смерти. Представьте себе, что вы наткнулись на это письмо в то время, когда ваш муж еще жив. Представьте также, что письмо содержит его темный секрет, который способен уничтожить не только вашу жизнь, но и жизнь других людей…

Сесилия Фицпатрик имеет идеальную жизнь: она ​​успешный бизнесмен, преданная жена и мать. Но это письмо способно изменить все, и не только для нее: Рейчел и Тесс едва знают не только Сесилию, но и друг друга, и они почувствуют последствия тайны ее мужа. Некоторым тайнам лучше оставаться в секрете навсегда!

Джиллиан Флинн «Исчезнувшая»

Ник и Эми Данни собираются праздновать пятую годовщину свадьбы, когда Эми исчезает. Полиция подозревает Ника в убийстве жены. Друзья Эми вдруг начинают рассказывать, что она боялась мужа, что имела от него секреты. Он клянется, что это неправда. Однако полиция проверяет его компьютер и обнаруживает очень странную историю поисков. Ник уверяет, что он здесь ни к чему, но можно ли ему верить? А тут еще эти настойчивые звонки на его мобильный телефон… Так что же произошло с очаровательной женой Ника?

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Пизы Аллан и Барбара «Почему мужчины хотят секса, а женщины любви»

Книга написана интересным и доступным языком, она насыщена интересной информацией с юмором. Это издание займет достойное место рядом с вами на пляже.

Из книги вы узнаете, какую роль играют интимные отношения в жизни человека. Что заставляет некоторых мужчин постоянно менять партнерш по сексу? А что заставляет женщин требовать обязательств от мужчин? Авторы этой книги дают подробные ответы на вопросы о том, как возникают любовь и романтика, чего на самом деле хотят мужчины и женщины, чем чаще всего обусловлен случайный секс, почему происходят супружеские измены? Их выводы и советы основаны на результатах многочисленных исследований и научных экспериментов.

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