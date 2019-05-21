Сегодня вечером, 21 мая, в Каннах состоится большая мировая премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Второй трейлер стал доступен перед показом на Каннском кинофестивале 2019, а также в сети появились новые постеры к фильму. Подробнее в материале.

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Смотрите новый трейлер фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» прямо сейчас!

Одна из самых ожидаемых кинолент 2019 года сегодня вечером будет показана на Каннском кинофестивале 2019, фанаты во всем мире в предвкушении. Напомним, действие картины развернётся в 1969 году. В центре сюжета окажется некогда известный сериальный вестерн-актёр Рик Далтон (Леонардо Ди Каприо), и его дублёр Клифф Бут (Брэд Питт). Они безуспешно пытаются заново построить карьеру и узнают, что неподалёку от Рика живёт знаменитая Шэрон Тэйт (Марго Робби) — супруга режиссёра Романа Полански. Также в фильме появятся Брюс Ли и Чарльз Мэнсон.

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Напомним, что вышли новые постеры к фильму. Премьера фильма в мировом прокате запланирована на 50-ю годовщину убийства актрисы и модели Шэрон Тейт — 9 августа 2019 года.

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