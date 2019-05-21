Канны 2019: Марион Котийяр, Жан Дюжарден, Гийом Кане на красной дорожке Каннского кинофестиваля

С 14 по 25 мая в Каннах проходит главное кинособытие мира — Каннский кинофестиваль. В рамках спецпоказов прошла премьера фильма «Прекрасная эпоха» Николя Бедо. На красной дорожке можно было увидеть Гийома Кане, Фанни Ардан и других. Читайте подробнее.

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72-ой Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Вчера в рамках спецпоказов прошла премьера фильма «Прекрасная эпоха» (La belle époque) режиссера Николя Бедо. На красной дорожке среди звезд, представляющих фильм, можно было увидеть Николя Бедо, Гийома Кане, Фанни Ардан и других.

«Прекрасная эпоха» француза Николя Бедо – история о любви, упущенные возможности и решении, которое позволило вернуться в прошлое. Главный герой решает повторить незабываемую неделю, когда 40 лет назад он встретил свою настоящую любовь.

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Также премьеру пришли поддержать коллеги и близкие съемочной группы. Так Марион Котийяр, жена Гийома Кане, пришла на дорожку под руки с Жаном Дюжарденом и Жилем Лелушем. Также показ посетили Айшвария Рай, Наталья Водянова и другие.

Источник фото: Getty Images

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