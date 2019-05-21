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Канны 2019: Марион Котийяр, Жан Дюжарден, Гийом Кане на красной дорожке Каннского кинофестиваля

21.05.2019

С 14 по 25 мая в Каннах проходит главное кинособытие мира — Каннский кинофестиваль. В рамках спецпоказов прошла премьера фильма «Прекрасная эпоха» Николя Бедо. На красной дорожке можно было увидеть Гийома Кане, Фанни Ардан и других. Читайте подробнее. 

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Марион Котийяр, Жан Дюжарден, Гийом Кане на красной дорожке Каннского кинофестиваля

72-ой Каннский кинофестиваль в самом разгаре. Вчера в рамках спецпоказов прошла премьера фильма «Прекрасная эпоха» (La belle époque) режиссера Николя Бедо. На красной дорожке среди звезд, представляющих фильм, можно было увидеть Николя Бедо, Гийома Кане, Фанни Ардан и других.

Марион Котийяр, Жан Дюжарден, Гийом Кане на красной дорожке Каннского кинофестиваля

«Прекрасная эпоха» француза Николя Бедо – история о любви, упущенные возможности и решении, которое позволило вернуться в прошлое. Главный герой решает повторить незабываемую неделю, когда 40 лет назад он встретил свою настоящую любовь.

гийом кане и николя бедо

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Также премьеру пришли поддержать коллеги и близкие съемочной группы. Так Марион Котийяр, жена Гийома Кане, пришла на дорожку под руки с Жаном Дюжарденом и Жилем Лелушем. Также показ посетили Айшвария Рай, Наталья Водянова и другие.

марийон котияр

канны 2019 наталия водянова

марион котияр

канны 2019

Marion-Cotillard_-La-Belle-Epoque-Premiere-at-2019-Cannes-Film-Festival-...

гийом кане канны 2019

Источник фото: Getty Images

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