Канны 2019: Квентин Тарантино попросил воздержаться от спойлеров «Однажды в Голливуде»

Сегодня, 21 мая, на Каннском кинофестивале 2019 состоится грандиозная мировая премьера нового фильма Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде». Пока весь мир в предвкушении, режиссер попросил зрителей фестиваля воздержаться от спойлеров после просмотра, опубликовав официальное заявление. Читайте далее.

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Спустя 15 лет после грандиозного триумфа «Криминального чтива» режиссер вновь вернулся в Канны. И уже сегодня вечером, 21 мая, состоиться самая ожидаемая премьера года — «Однажды в Голливуде». В официальных аккаунтах Квентина Тарантино в социальных сетях появилось открытое письмо к зрителям картины на фестивале, в котором он просит воздержаться от спойлеров.

«Я люблю кино. Вы любите кино. Это путешествие — раскрытия истории в первый раз. Я счастлив быть в Каннах и поделиться с вами «Однажды в Голливуде». Актерский состав и съемочная группа так усердно работали над созданием чего-то оригинального, и я лишь прошу, чтобы все избегали разглашения и демонстрации чего-либо, что не позволит более поздним зрителям получить заслуженный эффект от просмотра», — пишет Тарантино.

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Напомним, премьера фильма в мировом прокате запланирована на 50-ю годовщину убийства актрисы и модели Шэрон Тейт — 9 августа 2019 года.

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