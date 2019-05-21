Канны 2019: фильмы, которые стоит посмотреть на Каннском кинофестивале

В самом разгаре 72-й Каннский кинофестиваль, во время которого покажут лучшее разножанровое кино. Один из лучших кинокритиков Украины Андрей Алферов поделился с сайтом STB.UA какие фильмы он может выделить на экваторе фестиваля. Читайте подробнее.

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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. В это время Лазурный берег превращается в мекку качественного разножанрового кино со всех уголков мира. Фестиваль перешел экватор, и мы расспросили одного из лучших кинокритиков Украины Андрея Алферова, который уже больше 10 лет посещает фестиваль, какие же фильмы он может выделить на данном этапе:

«Мертвые не умирают»

«Мертвые не умирают» Джима Джармуша (основная конкурсная программа) про нападение зомби на тихий американский город. В главных ролях: Билл Мюррей, Хлоя Севиньи, Адам Драйвер, Тильда Суинтон.

«Боль и слава»

«Боль и слава» Педро Альмодовара (основная конкурсная программа) про стареющего режиссера, который переосмысливает свою жизнь через серию встреч. Как реальных, так и просто через воспоминания. В главных ролях: Антонио Бандерас, Пенелопа Крус. Фильм будет в украинском прокате с 12 июня.

«Додому»

«Додому» Наримана Алиева (конкурсная программа «Особый взгляд») про Мустафу, который едет в Киев, чтобы забрать одного сына домой, а второго похоронить на родине, в Крыму. В главных ролях: Ахтем Сеитаблаев, Ремзи Билялов.

«Дылда»

«Дылда» Кантемира Балагова (конкурсная программа «Особый взгляд») про отношения, сильную историю любви в послеблокадном Ленинграде. В главных ролях: Виктория Мирошниченко, Полина Кутепова, Василиса Перелыгина.

«Отверженные»

«Отверженные» Ладжа Ли (основная конкурсная программа) про жизнь черных парижских пригородов, где подростки отстаивают свое право на жизнь.

Все они завязаны одной темой. Например, фильм Джармуша, где в жанровом ключе рассказывается история сонного американского городка, в котором происходит какая-то сейсмическая активность, и из местного кладбища начинают выбираться мертвецы. Разумеется, это метафора, где под мертвецами Джармуш подразумевает праворадикалов, националистов, террористов, шовинистов и прочих паразитов, чья главная задача сводится к тому, чтобы съедать все живое. В фильме несколько живых полицейских сражаются с толпами мертвецов, которые даже после смерти поддаются тем же порокам, каким придавались при жизни.

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В той или иной степени, сюжет про борьбу живого с мертвым, которое пытается это живое уничтожить, прослеживается в каждом фильме. От картины Альмодовара до Ладжа Ли, от «Дылды» до фильма «Домой». Когда у человека забирают все. Омертвление в современном мире происходит с уничтожения его личности. А дальше культура потребления и радикализма его добивает, и уже не имеет значения, человек лежит в могиле или ходит по земле. Он мертв, в любом случае.

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«Моя благодарность отборщикам Каннского кинофестиваля за эту драматическую и драматургическую целостность, когда ты можешь одну и ту же тему раскрыть и через байопик «Рокетмен» про Элтона Джона. И через очень личный фильм «Боль и слава», где все завязано на травмах детства, которые можно вывести из себя либо через поэзию и музыку, либо через кино», — делиться Андрей Алферов.

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