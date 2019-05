18 мая стал известен победитель Евровидения-2019. Им стал Дункан Лоуренс (Duncan Laurence) из Нидерландов. В выступлении певца не было ничего лишнего, он стал первым благодаря своей искренности и чувственной композиции «Arcade». В данном случае на Евровидении победила музыка. О чем песня Дункана Лоуренса «Arcade»? Читайте в материале.

Дункан Лоуренс победил в Евровидении-2019 благодаря зрительскому голосованию. В сумме с голосами жюри певец получил 492 балла. Поклонники международного конкурса оценили песню Дункана Лоуренса. Внимание привлекла также сама история композиции. Певец посвятил «Arcade» своей подруге, которую потерял в юном возрасте. Это ее печальная история любви, которая не уходила из мыслей Дункана долгие годы.

Текст песни:

Couplet 1

A broken heart is all that’s left I’m still fixing all the cracks Lost a couple of pieces when I carried it, carried it, carried it home I’m afraid of all I am My mind feels like a foreign land Silence ringing inside my head Please, carry me, carry me, carry me home I spent all of the love I’ve saved We were always a losing game Small-town boy in a big arcade I got addicted to a losing game

Chorus

All I know, all I know Loving you is a losing game

Couplet 2

How many pennies in the slot? Giving us up didn’t take a lot I saw the end ‘fore it begun Still I carried, I carried, I carried on

Chorus

All I know, all I know Loving you is a losing game I don’t need your games, game over Get me off this rollercoaster

Перевод песни:

Куплет 1

Разбитое сердце – все, что осталось. Пытаюсь собрать его осколки. Я все же потерял пару кусочков, Когда нес его домой. Я боюсь самого себя. В моей голове чужие мне мысли, а тишина бьет по голове. Прошу, отвези меня домой, отвези меня домой. Я подарил тебе всю любовь, Но наша игра была обречена на провал. Парень из маленького города в большой игре увлекся безнадежной игрой.

Припев

Все, что я знаю, Любовь к тебе – это игра, в которой нельзя выиграть.

Куплет 2

Сколько монеток нужно положить в автомат? Потребовалось немного, чтобы нас разлучить. Я предвидел конец раньше, чем все началось, Но все равно играл, играл, играл.

Припев

Все, что я знаю, Любовь к тебе – это игра, в которой нельзя выиграть. Больше не хочу играть в твои игры, игра закончена, Позволь мне сойти с этих американских горок

