18 мая стал известен победитель Евровидения-2019. Им стал Дункан Лоуренс, и это значит, что в 2020 году конкурс пройдет в Нидерландах. В каком городе, скорее всего, ожидается Евровидение-2020? Читайте в материале.

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На Евровидении-2019 победу своей стране принес невероятно талантливый певец – Дункан Лоуренс. Соответственно, в следующем году страной – хозяйкой международного конкурса станут Нидерланды. Стопроцентно пока неизвестно, в каком именно городе пройдет Евровидение-2020. Вполне возможно, что это будет столица – Амстердам.

Давайте вспомним, каким было выступление победителя Евровидения после оглашения результатов конкурса.

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Duncan Laurence – «Arcade»

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