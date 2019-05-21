Любовь к театру и кино Анне Кузиной привила ее мама. Благодаря тому, что вся семья актрисы интересовалась кинематографом, она полностью реализовала себя в этой сфере. Напоминаем, в ситкоме «Джованни» Анна сыграла невесту главного героя. Подробнее об актрисе – в материале.

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Анна Кузина родилась 21 июля 1980 года. Закончила Львовский полиграфический институт, по специальности – литературный редактор, журналист. Любовь к театру и кино Анне привили с самого детства. Мама у актрисы киноманка, поэтому этой темой интересовалась вся семья. Звезда с самого детства разбиралась в кинематографе. Говорит, что если бы не стала актрисой, то связала бы свою жизнь с профессией литературного редактора.

В детстве Анна Кузина занималась фигурным катанием и даже завоевала 3 место на юниорском чемпионате по фристайлу. Травма заставила девушку оставить спортивную карьеру. В жизни Анны было место и музыке: она закончила школу по классу аккордеона.

Карьера в театре у Анны Кузиной началась со спектакля «Шельменко-денщик». Три года звезда работала в театре «Дах» в Киеве. Также на тот момент девушка играла в театре «Сузирья». В кино Анна начала сниматься с 2005 года.

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Фильмография

«С днем рождения, королева!»

«Барин»

«Дорогие дети»

«Одуванчик»

«Универ. Новая общага»

«СашаТаня»

«Джованни»

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