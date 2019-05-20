«Вікна-новини» возвращаются с первой в Украине студией с виртуальной декорацией, презентуя наибольшее объединенное производство новостей группы StarLightMedia

20 мая «Вікна-новини» на телеканале СТБ первыми среди новостных программ всеукраинских телеканалов начинают вещание в виртуальной декорации. После трехнедельного перерыва информационно-аналитическая программа возвращается в эфир.

«Трансформация Группы StarLightMedia, в целях которой повышение эффективности внутри компании и распространение лучших примеров организации производства, неизбежно должна изменить принцип обособленных редакций на новый – объединенных в духе взаимопомощи и открытого партнерства, – рассказывает Александр Богуцкий, Президент StarLightMedia, руководитель производства общественно важных программ. – И мы рады, что все так хорошо складывается: новый старт, новая студия, новый Президент. Знаменательная дата!»

За визуальную составляющую студии «Вікна-новини» отвечает дизайн-бюро StarLightMedia Вещание. «Вікна-новини» первыми среди прямоэфирных программ общенациональных телеканалов будут выходить в виртуальных декорациях.

Владимир Павлюк, руководитель «Вікна-новини», выражая удовлетворение от сотрудничества с коллегами из программы «Факты» в рамках проекта создания новой объединенной редакции, подчеркивает большие возможности современных технологий, которые внедряются в производстве первой новостной программы Украины во времена Независимости:

«Мы начинаем вместе с новым Президентом и это очень символично. Мы попробуем стать лидерами в отображении и поддержке стремлений украинцев к справедливым решениям, лучшей жизни, реализации лучших европейских и мировых практик в Украине. Мы все, вся наша редакция готова к встрече со зрителями и ежедневного трудимся в их интересах».

«Вікна-новини» традиционно будут выходить по будням в 17:30 и 22:00.

Ведущие – Татьяна Высоцкая и Ольга Кучер.

Справка

Первые в Украине независимые новости «Вікна-новини» стартовали в эфире 4 сентября 1995 года. 23 года новости на СТБ являются одним из лидеров среди украинских информационно-аналитических программ. «Вікна-новини» дали старт многим известным тележурналистам, репортерам и ведущим: Елена Фроляк, Георгий Гонгадзе, Ирина Ванникова, Андрей Куликов, Ольга Червакова, Роман Скрыпин, Виталий Портников, Мыкола Вересень, Сергей Попов и другие.

«Вікна-новини» регулярно входят в топ лучших программ на украинском ТВ.

Отмечены четырьмя телевизионными премиями «Телетриумф».

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