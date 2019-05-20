Верка Сердючка отреагировала на фейковую новость в британском издании «The Sun»
Финал Евровидения-2019 закончился, а скандалы продолжаются. В известном британском издании «The Sun» появилась новость с «фейковой» Веркой Сердючкой. В образе звезды опубликовали фото поклонника, а не настоящего артиста. Как Андрей Данилко отреагировал на инцидент? Читайте в нашем материале.
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Так, поклонник Верки Сердючки появился в образе звезды на страницах известного британского издания. Андрей Данилко отреагировал на неприятный инцидент в своем Instagram. Артист указал журналистам издания «The Sun» на ошибку:
«Уважаемое издание «The Sun»! Можете ли вы проверять фотографии, которые используете? Это не Верка Сердючка на снимке, а фанат в самодельном костюме. Спасибо! И мы тоже любим вас!» — возмутился Данилко.
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Напомним, Верка Сердючка порадовала Тель-Авив своим ярким выступлением. Звезда устроила шоу в одном из интервал-актов финала. Композиция, с которой Сердючка выступила на Евровидении-2019, называется «Toy».
Смотрите выступление Верки Сердючки на Евровидении-2019: