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Верка Сердючка отреагировала на фейковую новость в британском издании «The Sun»

20.05.2019

Финал Евровидения-2019 закончился, а скандалы продолжаются. В известном британском издании «The Sun» появилась новость с «фейковой» Веркой Сердючкой. В образе звезды опубликовали фото поклонника, а не настоящего артиста. Как Андрей Данилко отреагировал на инцидент? Читайте в нашем материале.

верка сердючка

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 Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс победил на Евровидении-2019 с песней «Arcade». Казалось бы, финал позади, но скандальные новости продолжают появляться в иностранных СМИ.

Так, поклонник Верки Сердючки появился в образе звезды на страницах известного британского издания. Андрей Данилко отреагировал на неприятный инцидент в своем Instagram. Артист указал журналистам издания «The Sun» на ошибку:

«Уважаемое издание «The Sun»! Можете ли вы проверять фотографии, которые используете? Это не Верка Сердючка на снимке, а фанат в самодельном костюме. Спасибо! И мы тоже любим вас!» — возмутился Данилко.


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Публикация от VERKA SERDUCHKA OFFICIAL (@v_serduchka)

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Напомним, Верка Сердючка порадовала Тель-Авив своим ярким выступлением. Звезда устроила шоу в одном из интервал-актов финала. Композиция, с которой Сердючка выступила на Евровидении-2019, называется «Toy».

Смотрите выступление Верки Сердючки на  Евровидении-2019:

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