В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Алена Курилова и Сурен Джулакян занимались шокирующим расследованием дела жестокого убийцы, которого уже несколько лет подряд разыскивают всей Сумской областью! История о смертельном ДТП, тайнах и горькой правде, которую раскрыли лучшие экстрасенсы страны!

В ночь на 25 августа 2018 в селе Спасское, что на Сумщине, в аварии погибла 30-летняя Татьяна Бойко. Женщину нашли на сельской дороге, с многочисленными травмами и без сознания. Но по дороге в больницу она скончалась. Полиция констатировала смерть от удара транспортным средством. Но кто совершил смертельный наезд?

Тогда Татьяна приехала в родное село на выходные. Жила она с мужем в Киеве, а работала в больнице медсестрой. В ночь трагедии Светлана была не одна. Она вместе с подругой возвращалась с концерта. Подруга не помнит, что было после удара машиной. Дело тормозит то, что не было ни одного свидетеля. Но это неудивительно, ведь трагедия произошла в самом центре села!

Но будет ли до конца раскрыто дело, в котором одна женщина погибла, а другая – потеряла память? Кто совершил смертельный наезд? Неужели к делу причастен мэр?

Video: «Следствие ведут экстрасенсы»: кто понесет наказание за мистическое ДТП на Сумщине? В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Алена Курилова и Сурен Джулакян занимались шокирующим расследованием дела жестокого убийцы, которого уже несколько лет подряд разыскивают всей Сумской областью! История о смертельном ДТП, тайнах и горькой правде, которую раскрыли лучшие экстрасенсы страны!