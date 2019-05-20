«МастерШеф. Профессионалы»: Катерина Пескова и травести-дива Монро сняли совместные блоги

Участница «МастерШеф. Профессионалы» Екатерина Пескова вне участия на проекте активно развивает свой YouTube-канал, где делится рецептами и оценивает еду из разных ресторанов. Недавно кондитер опубликовала первую видео-коллаборацию с самой травести-дивой Монро! Подробности в материале.

Екатерина Пескова известна как одна из самых скандальных участниц кулинарного шоу «МастерШеф. Профессионалы». Кондитер не подбирает выражений и прямо говорит все, что думает, — и в этом ее несомненная изюминка. Екатерина активно развивает свой YouTube–канал, на котором сейчас 46 тысяч подписчиков. Недавно кондитер и начинающий блогер создала первую коллаборацию в рубрике «Пока Пипл Хавает». Гостем видео стала несравненная травести-дива Неугомонная Монро.

Также и Монро опубликовала видео подобного формата на своем YouTube-канале. Если в блоге Екатерины Песковой мы ближе познакомились с личностью травести-дивы, то у Монро Екатерина откровенно рассказала о своей жизни и открыла несколько секретов из закулисья «МастерШеф. Профессионалы».

Видео получились максимально позитивными и открыли неизвестные стороны и факты из жизни как Екатерины Песковой, так и прекрасной Неугомонной Монро.

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