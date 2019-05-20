Лучшие летние площадки заведений Киева в 2019 году — от головокружительных панорамных видов столицы до скрытых от посторонних глаз двориков подобрала для вас редакция сайта STB.UA . Ведь в теплое время года так хочется больше проводить времени на свежем воздухе. Читайте, где самые уютные и зеленые террасы, в нашем материале.

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Летние площадки Киева с лучшим видом

Ресторан «Хуторець на Дніпрі»

Адрес: ул. Набережно-Крещатицкая, 10-а

С 1998 года ресторан «Хуторець на Дніпрі» становится только лучше — все более современным и изысканным. С приходом тепла вы можете насладиться трапезой не только на светлой просторной веранде, расположенной прямо на воде, но и прокатиться по Днепру на корабликах наслаждаясь видами столицы и вкусными украинскими блюдами.

Ресторан «Guramma»

Адрес: ул. Днепровский спуск, 1

Ресторан современной азиатской кухни «Guramma» с одним из лучших панорамных видов на сердце столицы — киевские холмы и купола Киево-Печерской лавры. В меню Guramma присутствует широкое разнообразие рыбы и морепродуктов, где главное — сохранить свежесть продуктов, не убивая вкус и фактуру излишней термообработкой. Одна из ценностей заведения — здоровый образ жизни, поэтому периодически в ресторане происходят yoga-завтраки, которые базируются на принципах сыроедческой кухни. Также в меню для себя найдут много интересного и вегетарианцы.

Ресторан «Vero Vero»

Адрес: ул. Ильинская, 18-г

«Vero Vero» — уютный итальянский ресторан на Подоле. Летняя живописная терраса с фонтаном — визитная карточка заведения. В традиционной итальянской траттории по вечерам играет живая музыка, а для детей по выходным проходят мастер-классы и кинопоказы под открытым небом.

Ресторан «Bassano»

Адрес: ул. Большая Васильковская, 100

Летняя терраса ресторана «Bassano» с видом на одну из достопримечательностей Киева — Николаевский костел считается одной из самых живописных в Киеве. Меню состоит из классических и авторских средиземноморских блюд и обновляется каждый сезон. Гордость ресторана — винная карта, которая насчитывает около 200 вин, большую часть которых не найти больше нигде в Украине.

Ресторан «Coin»

Адрес: ул. Болсуновская, 13/15

В бизнес-центре IQ находится одно из самых известных заведений Киева — ресторан «Coin». На летней террасе открывается великолепный вид на зеленые Киевские холмы ботанического сада и родину мать, покрытые пышными кронами деревьев. Это место удалено от шума и суеты большого города – идеальное решение для летнего отдыха.

Летние площадки Киева на крышах

Ресторан «PapaFeta»

Адрес: Проспект Лобановского, 56/21-а

Ресторан греческой кухни «PapaFeta» может похвастаться одной из самых уютных летних террас в столице — панорамный вид на город с высоты 11 этажа и невероятные закаты.

Ресторан «Atmosfera»

Адрес: Отель Premier Palace Hotel Kyiv, бул. Т. Шевченко / ул. Пушкинская, 5-7/29

Ресторан с одной из лучших летних террас располагается на крыше отеля Premier Palace Hotel Kyiv и радует своих гостей панорамным видом на Крещатик, Бессарабский рынок и Олимпийский стадион. Площадка разделена на несколько зон — на открытую и крытую. Интерьер в современном стиле дополняют живые цветы. Гостям предлагают авторское меню с изысканными десертами и отличной коктейльной картой.

Martini Terrace restaurant развлекательного комплекса «Avalon»

Адрес: Развлекательный комплекс «Avalon», ул. Леонтовича, 3

Ресторан открытый в 1992 году не перестает удивлять посетителей до сих пор — уютная крыша с закрытой террасой с невероятным видом на столицу. В заведении представлена европейская, украинская и японская кухни, а также широкий выбор кальянов. Философия комплекса — любой гость заведения обязательно найдет здесь свое место для идеального отдыха.

Ресторан «Bar On 8»

Адрес: Отель Hyatt Regency, ул. Аллы Тарасовой, 5

В отеле Haytt Regency в центре Киева открывается захватывающий панорамный вид на Софиевский и Михайловский соборы. Вкусные коктейли, кальян и живая музыка — лучшие вечера в компании друзей обеспечены.

Ресторан «MurMur»

Адрес: ул. Пушкинская, 42/4, БЦ «Credit Agricole»

Для создателей ресторна «MurMur» — это большая квартира для друзей с просторной террасой на крыше с музыкой из собственной виниловой фонотеки. Тут вы не найдете никакого сложного дресс-кода. Только вкусная еда и танцы с коктейлем в руке.

Летние площадки Киева, скрытые от глаз

Ресторан «Терраса»

Адрес: Бутик-отель Воздвиженский, ул. Воздвиженская, 60-а/б

Ресторан «Терраса» в бутик-отеле Воздвиженский распологается в собственном террасном саде, который берет истоки в 18 веке, и панорамной террасе на крыше отеля. В меню вы найдете блюда европейской и украинской кухни, а также специальное детское меню из свежайших местных фермерских продуктов.

Kachorovska store & cafe

Адрес: ул. Боричев ток, 35-а

Романтическая и уютная атмосфера — именно то, что вы найдете в Kachorovska store & cafe. В 2015 году открыл двери для посетителей магазин и ателье, а далее трансформировалось в нечто большее – место встречи старых и новых друзей, творческих и деловых людей. Обновленное меню, идеально зеленая лужайка и живая музыка — прекрасное сочетание для неспешного времяпровождения.

Кафе-бар «Druzi Cafe»

Адрес: Андреевский спуск, 2-д

Кафе-бар «Druzi Cafe» расположилось в самом сердце Киева — в живописном дворике на Андреевском спуске. Интернациональная вкусная кухня и настольные игры помогут отлично провести время в компании друзей.

Ресторан «Black Market»

Адрес: ул. Мечникова, 2

Вlack Market Restaurant предлагает интеллектуальную космополитичную кухню на локальных продуктах. Терраса заведения расположена вдали от шумных улиц мегаполиса и скрыта в глубине улиц. Оранжерея с большим количеством естественного освещения и зеленых растений в вечернее время превращается в pre-party зону у барной стойки со специально-подсвеченной вывеской, а живая музыка создаст особую атмосферу.

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Адрес: ул. Электриков, 29-а

Летняя терраса ресторана клуба «5 элемент» — маленький оазис для романтиков и гурманов, ценителей аутентичной красоты зеленого Киева и терпкого вкуса букета вин.

Летние площадки Киева для романтических свиданий

Ресторан «Sanpaolo»

Адрес: Музейный переулок, 4

«Sanpaolo» — заведение высокой кухни в самом сердце столицы. В ресторане уютная атмосфера, кухня от шефа в которую входят блюда различных кулинарных изысков и летняя терраса выполненная в стиле европейского дворика.

Ресторан «Alaska»

Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 20

Ресторан «Alaska» получил заслуженную популярность за непринужденную атмосферу и аутентичную авторскую кухню. Изысканный интерьер, романтическая атмосфера и живая музыка делают это место идеальным для свиданий.

Чайхона «ESHAK»

Адрес: ул. Большая Васильковская, 85/87

Чайхона «ESHAK» — переплетение восточной культуры и современного представления о роскошной жизни: деревянная мебель, персидские ковры, изобилие зелени, тенистая летняя терраса. В меню восточная, европейская и украинская кухни.



Ресторан «Vino e Cucina»

Адрес: ул. Сечевых стрельцов, 82

В сквере возле ресторана «Vino e Cucina» расположилась любимая гостями летняя терраса — просторная и уютная одновременно. В заведении вы найдете более 1400 лучших вин со всего мира, 100 видов шампанского и игристых вин и 50 видов граппы. А благодаря особой концепции, пить вино можно в ресторане по ценам бутика, даже забрать его домой.

Ресторан «Cafе Charlotte»

Адрес: ул. Тургеневская, 55

«Cafе Charlotte» – это не просто место, где можно выпить чашечку ароматного кофе и насладиться свежим круассаном, это место с особой атмосферой, это кафе для влюбленных в Париж. Сюда приходят, чтобы радоваться, чтобы чувствовать, чтобы жить. Здесь получают наслаждение от простых, но таких удивительных вещей: аромата кофе, глотка вина, непринужденного общения, сиюминутных знакомств и совместного завтрака с давним знакомым.

Самые зеленые летние площадки Киева

Ресторан «Ronin»

Адрес: ул. Зоологическая, 10

На территории ресторана «Ronin» целых 4 летних террасы — идеальное место для семейных пикников и празднования важных событий. В меню — перуано-японская кухня, которая покорила весь мир и большая коллекция японского виски, а также коктейли на основе перуанской виноградной водки.

Ресторан «YOLO»

Адрес: ул. Успешная, 30

Летняя терраса ресторана «YOLO Grill & Bar» покоряет с первого взгляда — обилие зелени, ротанговая мебель, акценты на деревянных текстурах. Философия заведения — проживать каждую минуту по максимуму. Уникальная гастрономическая концепция позволит соприкоснуться с культурой разных стран мира.

Ресторан «Villa Riviera»

Адрес: ул. Днепровская набережная, 14-д

С 1 июня снова откроется излюбленный семейный ресторан киевлян «Villa Riviera». Просторная светлая терраса с обилием зелени и панорамным видом на залив Днепра — лучшее место для встречи летних закатов.

Ресторан-бар «Par Bar²»

Адрес: ул. Соломенская, 11

Концептуальный пре-пати бар и ресторан с азиатским вектором: аутентичные рецепты блюд, авторская коктейльная карта и широкий выбор кальянов. Большая уютная терраса «Par Bar²» с обилием зелени может комфортно разместить до 80 человек, а раздвижная крыша террасы позволит насладиться красотой звездных летних ночей.

Адрес: ул. Федорова, 10

Уже более 10 лет ресторан «Кувшин» излюбленное место для отдыха жителей столицы. Две летних террасы расположились в зеленом сквере возле фонтана. По вечерам гостей ожидают выступления уличных музыкантов.

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Источник фото: Социальные сети заведений

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