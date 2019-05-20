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Канны 2019: возлюбленная Леонардо Ди Каприо на красной дорожке Каннского кинофестиваля

20.05.2019

Возлюбленная Леонардо Ди Каприо, 21-летняя модель Камила Морроне, появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля 2019. Читайте подробности. 

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Модель и актриса Камила Морроне приехала на Каннский кинофестиваль 2019 представить фильм «Микки и медведь», в котором сыграла главную роль — подростка, которой предстоит сделать непростой выбор в жизни. Также девушка пришла на премьеру фильма «Лучшие годы жизни» Клода Лелуша. 

Перед фотокамерами Камила предстала в изящном и женственном образе — серебристое платье в пол с глубоким V-образным декольте, декорированном розовым бантом.

Камила Морроне

Камила Морроне

Камила Морроне

Камила Морроне канны 2019

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Источник фото: instagram.com/camilamorrone, Getty Images

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