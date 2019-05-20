Канны 2019: невероятные Моника Белуччи и Хелен Миррен на Каннском кинофестивале

На Каннском кинофестивале 2019 непревзойденные Моника Белуччи и Хелен Миррен представили картину Клода Лелуша «Лучшие годы жизни», где исполнили главные роли. Читайте подробности.

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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. На красной дорожке стремительно меняются звезды, представляю свои фильмы и посещая показы коллег. Так 18 мая на Каннском кинофестивале состоялась премьера фильма Клода Лелуша «Лучшие годы жизни». Картину представил сам режиссер Клод Лелуш и исполнители главных ролей: Моника Беллуччи, КлоЖан-Луи Трентиньян, Анук Эме, Суад Амиду, Антуан Сир, Марианн Деникур, Тесс Ловернье.

Моника была в темном платье от Dior, а на шее было оригинальное ожерелья в виде крокодила.

Премьеру посетила Хелен Миррен, которая вышла на дорожке в летящем полупрозрачном платье с розовыми волосами.

А также премьеру фильма посетили Приянка Чопра, Энди МакДауэлл и другие знаменитости.

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Источник фото: Getty Images

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