Канны 2019: Квентин Тарантино с женой на красной дорожке
Режиссер Квентин Тарантино со своей женой прилетел в Канны на показ фильма китайского режиссера Дяо Инаня «Озеро диких гусей». Читайте подробности.
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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. На красной дорожке стремительно меняются звезды, представляю свои фильмы и посещая показы коллег.
Так 18 мая посмотреть конкурсный фильм китайского режиссера Дяо Инаня «Озеро диких гусей» пришел и американский режиссер Квентин Тарантино со своей женой. Несмотря на то, что его фильм будет показан во вторник, режиссер прилетел раньше, чтобы посмотреть и другие работы конкурса. На вопрос журналиста, что зрителям ожидать от его нового фильма «Однажды в Голливуде», режиссер загадочно улыбнулся:
«Просто дождитесь».
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Так что ждем вторника, когда на красную дорожку выйдут главные герои нового фильма во главе с Квентином Тарантино. На премьере мы можем увидеть звезд Голливуда: Бреда Питта, Марго Робби, Леонардо Ди Каприо, Аль Пачино, Дакота Фэннинг и многие другие.
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