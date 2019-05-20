С 14 по 25 мая во Франции проходит 72-ой Каннский кинофестиваль. В конкурсной программе «Особый взгляд» дебютный полнометражный фильм «EVGE» (Додому) украинского режиссера крымскотатарского происхождения Наримана Алиева. Читайте эксклюзивное интервью для сайта STB.UA молодого режиссера о его полнометражном дебюте, который рассказывает историю крымского татарина Мустафы и его сыновей, уехавших после аннексии Крыма в Киев.

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Вы участвовали в профессиональной секции Каннского кинорынка Short film corner, сейчас в конкурсной программе «Особый взгляд». Отличаются ощущения?

Это все определенный процесс в работе. Когда ты приезжаешь с коротким метром на кинорынок, ты стараешься показать, что умеешь. Тогда в Каннах мне было немного легче, потому что до этого мой фильм участвовал на Берлинском кинофестивале (Берлинале). Три года назад из 3000 фильмов, которые опубликовываются в каталоге, отборщики Short film corner отбирают 50, на которые стоит обратить внимание, и мой был в их числе. Общаться на ивентах мне было легче. Когда я говорил, что мой фильм участвовал на Берлинале, это сразу располагало людей и налаживало контакт. Снова-таки это определенный этап для становления и опыта. Не нужно его романтизировать. Конечно, Канны – это мероприятие у моря, звезды, красные дорожки. Но когда ты приезжаешь на кинорынок, это чисто работа для того, чтобы расширить свои возможности на будущее.

С 2016 года я начал заниматься проектом «EVGE» (Додому). Было сделано много этапов еще до того, как он начал сниматься. Чтобы о нем слышали и знали люди, которые в последствии могли бы заинтересоваться им. В том числе, на фестивалях: потенциальные партнеры, дистрибьюторы, сейлз-агенты. Мы презентовали его на различных кинорынках: Baltic events, в Карловых варах и тд. Также нас отобрали на тренинговую программу развития проектов Midpoint Feature Launch. Это комплексная программа, которая проходит на протяжении года и состоит из 4 сессий. Каждая сессия в разной стране. Мы работали над сценарием с международными экспертами, общались с дистрибьюторами. Был обширный круг, чтобы мы поняли свой проект лучше, и могли рассказать другим о нем и взамен получали независимые отзывы о предстоящем фильме. Попадание в Особый взгляд Каннского кинофестиваля – это определенный этап, к которому мы долго шли. Конечно, удивление было. Но не скажу, что мы ничего не делали, чтобы здесь оказаться. Это не случайная заявка и отбор. Мы много занимались тем, чтобы наш проект знали, и чтобы люди понимали, с чем они имеют дело.

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Как зародилась идея?

Идея принадлежит моему азербайджанскому коллеге Новрузу Хикмету. У него была идея написать сценарий про семью, которая забирает из далеких краев погибшего родственника, чтобы похоронить на родине. Из этого я составил концепт своего фильма, и уже с разрешения моего друга продолжил работать над ним. Так что идея была передана мне в пользование.

Почему выбрали Ахтема Сеитаблаева на главную роль?

Мы были с Ахтемом знакомы. Круг общения в украинском кинематографе, как и крымскотатарской общины маленький. Изначально мы ему предлагали второстепенную роль. Просто не ожидали, что он согласится даже на небольшую роль, поскольку прошлый год был очень насыщенным для него – он снимал «Захара Беркута». Это масштабные длительные съемки. А мы как раз запускались после его съемок. Кастинг-директор отправил ему сценарий, он его прочитал и попросился пройти пробы на главную роль.

У меня было несколько опасений из-за этого. Во-первых, герой был прописан старше, чем Ахтем. Во-вторых, его насыщенный график. Я не знал, насколько он будет доступен для съемок. И третье, Ахтем – очень значимый человек в украинском киносообществе, у меня были опасения, чтобы его авторитет не влиял на съемочную группу. Когда тебе 25 лет, и ты снимаешь первый полный метр с группой в 70 человек, нужно, чтобы тебя слушали. Ахтем прошел 3 раунда проб. И я утвердил его только, когда рассмотрел других крымских татар на роль. На съемках он проявил себя настоящим профессионалом, он мне доверился, делал то, что мы с ним обсуждали и что я просил. Видно было, что ему это важно. Я благодарен, что он принял участие в проекте и помог ему реализоваться.

Вы состаривали Ахтема, чтобы он подходил возрасту героя в сценарии?

Мы добавили ему немного фактуры. Не было никаких накладок на лица.

Где снимали?

Наш фильм – это дорога из Киева в Крым. Так что со съемочной группой мы прошли этот путь. У нас были съемки в Киеве, Киевской, Николаевской, Херсонской областях. Так что мы прошли тот же путь с героями.

Такими темпами можем вас скоро увидеть в основной конкурсной программе Канн. Есть такая цель?

Большие фестивали – это платформы для максимальной реализации фильма. Это хорошо для премьеры: нужные люди смотрят, пишут, говорят. Я не болею тем, чтобы участвовать на фестивалях. Для меня в первую очередь важно делать хорошее кино. Это самое главное. Что будет следующее – не всегда от нас зависит. Но мы делаем все, чтобы кино могло показываться также и на таких площадках, как Каннский кинофестиваль.

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Видели уже какие-то фильмы из своей программы?

Программа только началась. Я видел пока два фильма. Но не хочу ничего оценивать и высказывать свое мнение. Когда ты в конкурсе, где есть жюри – это всегда очень субъективная вещь. Ставить оценки, делать прогнозы от себя – бессмысленно. Восприятие кино очень индивидуальная вещь. Кому что понравится, никогда не угадаешь.

Источник фото: социальные сети режиссера, imdb

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