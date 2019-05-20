Канны 2019: Ален Делон расплакался на сцене

На 72-м Каннском кинофестивале вручили ежегодную премию за вклад в мировой кинематограф. В 2019 году ее получил Ален Делон. Читайте подробности.

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С 14 по 25 мая проходит 72-ой Каннский кинофестиваль и сейчас он в самом разгаре. Каждый год на фестивале вручают награду за вклад в мировой кинематограф. В этом году ее получил 83-летний французский актер Ален Делон.

Артист считается секс-символом не только французского, но и мирового кинематографа. Его имя уже звучит как эпитет красоты. Во Дворце фестивалей Алена Делона встретили стоя и громко аплодировали. Сам артист так растрогался, что не смог сдержать эмоций и расплакался.

«Прошло много времени с тех пор, когда я вот так рыдал», — озвучил Ален Делон. Со слезами на глазах отметил, что это стало яркой точкой в его жизни.

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На церемонию он пришел в сопровождении своей любимицы — дочери Анушки, рожденной в браке с манекенщицей Росали ван Бремен. Девушка, которая тоже строит актерскую карьеру, уже не первый раз выходит на ковровую дорожу вместе со звездным отцом.

Источник фото: Getty Images

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