Каким будет этот день, расскажет гороскоп на 21 мая 2019 года. Что вам нужно сделать в первую очередь, читайте в гороскопе на сегодня.

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Овен

Сегодня кто-то сделает вам подарок. И, скорее всего, это будет ваша половинка. Ну, а если таковой пока нет, то просто ждите маленький сюрприз от противоположного пола. Мелочь, но приятно.

Телец

Сегодня вы узнаете, кто ваши настоящие друзья, а кто просто знакомые. И ждите приглашение на встречу, она обещает быть одновременно делового и романтического характера! А что если это ваш бывший партнер? Звезды говорят, что он может внезапно дать о себе знать.

Близнецы

В этот день с одним из ваших родственников, может даже с отцом, возникнет недопонимание и конфликт. Все-таки вы не сможете прийти к общему решению и так и не договоритесь. Эх, а жаль.

Рак

Сегодня вы буквально целый день будете зависать в социальных сетях. Вам хочется донести вашу идею в массы и быть услышанным. Для этого лучше всего подходит Инстаграм, не правда ли?

Лев

Сегодня вас ждет важный разговор с матерью. В какой-то момент вы поймете, что вам нужно взять какие-то ее проблемы на себя и помочь ей с их решением. Но ведь она ваша мать и стоит это сделать, не правда ли?

Дева

Сегодня вам стоит прописать все свои цели. Именно они обязательно исполнятся. Вот только не забывайте, что они должны соответствовать нескольким пунктам: были конкретными, измеримыми, ограниченными по времени и значимыми. Тогда их точно получится достичь!

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Весы

Будьте очень аккуратны при банковских операциях. В этот день вы можете попасть на мошенников или на взлом ваших данных. Предельно аккуратно снимайте деньги, если придется это делать.

Скорпион

На деловой встрече вы можете получить очень выгодный контракт. Вот только не спешите его подписывать, вам стоит обсудить все детали и изучить все нюансы этого контракта. И не бойтесь отстаивать свои интересы, даже если договориться будет сложно.

Стрелец

Очень благоприятный период для беременности. Вы готовы к продолжению рода и все чаще и чаще задумываетесь о детях… Так может, стоит поговорить об этом со своей половинкой?

Козерог

Вас ждет весьма удачная командировка. Вот только если вы не опоздаете на рейс, потому что звезды говорят, что такое возможно. Учитывая, что вы и выспаться не можете в последнее время.

Водолей

В этот день начальство обязательно оценит все ваши идеи и предположения. Так что не бойтесь их сегодня высказывать. А если вы в поисках работы, то сегодня вы обязательно сможете ее найти!

Рыбы

Ожидайте в этот день приезд или звонок от родственника. Он пожалуется вам на свои проблемы и вы возьмёте какую-то их часть на себя. Может быть еще и такое, что близкий человек заболеет.

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