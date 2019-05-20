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Евровидение-2019: фотоподборка финала

20.05.2019

Самый масштабный песенный конкурс подошел к концу. Победу на  Евровидении-2019 одержал представитель Нидерландов  Дункан Лоуренс с песней «Arcade», обойдя по баллам 25 конкурентов! Чем запомнилось Евровидение в этом году? Смотрите фотоподобрку в нашем материале.

Победитель Евровидения-2019 Дункан Лоуренс на пресс-конференции.

Песня «Arcade» — о несчастной любви и болезненном разрыве. Сам музыкант сказал, что композиция является правдивой историей его жизни.

Не можете насытиться грандиозным финалом? Смотрите удивительные фотографии с Тель-Авива!

Евровидение-2019 в Тель-Авиве было богатым не только на выступления конкурсантов – сцена подарила нам встречу с такими звездами, как Мадонна, Верка Сердючка, Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст, Монс Сельмерлёв, Элени Фурейра, Гали Атари.

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