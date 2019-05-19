От Испании на Евровидении-2019 выступил Miki с композицией «La Venda». Конкурсная песня исполнителя переводится «С завязанными глазами». Каким было выступление испанца на Евровидении в финале? Читайте в материале.

Испания порадовала Евровидение-2019 зажигательным треком и интересным исполнителем Miki. Кстати, он является третьим каталонцем, который представил Испанию на Евровидении (после Манеля Наварро в 2017 году и Альфреда в 2018-м).

Больше по теме: Евровидение-2019: прогноз букмекеров перед финалом

По словам комментатора конкурса Сергея Притулы, Испания особо и не желает победы: «Главное отправить кого-то на Евровидение, а дальше как Бог даст». Но после выступления Сергей отметил, что именно такой песней стоило закрывать такой конкурс, а значит у Испании не все так плохо.



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ