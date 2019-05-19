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Євробачення-2019: как выступил участник от Испании Miki

19.05.2019

От Испании на Евровидении-2019 выступил Miki с композицией «La Venda». Конкурсная песня исполнителя переводится «С завязанными глазами». Каким было выступление испанца на Евровидении в финале? Читайте в материале.

евровидение 2019

Фото взято из источника: eurovision.tv

Испания порадовала Евровидение-2019 зажигательным треком и интересным исполнителем Miki. Кстати, он является третьим каталонцем, который представил Испанию на Евровидении (после Манеля Наварро в 2017 году и Альфреда в 2018-м).

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По словам комментатора конкурса Сергея Притулы, Испания особо и не желает победы: «Главное отправить кого-то на Евровидение, а дальше как Бог даст».  Но после выступления Сергей отметил, что именно такой песней стоило закрывать такой конкурс, а значит у Испании не все так плохо.

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