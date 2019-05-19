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Верка Сердючка выступила на Евровидении-2019

19.05.2019

Верка Сердючка порадовала Тель-Авив своим ярким выступлением. Украинская артистка устроила шоу в одном из интервал-актов финала. Композиция, с которой Сердючка выступила на Евровидении-2019, называется «Toy». Подробнее – в материале.

Смотреть Евровидение 2019: онлайн-трансляция финала от 18 мая 2019

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Верка Сердючка (Андрей Данилко) выступила на Евровидении-2019 с песней Нетты Барзилай. Именно композиция «Toy» принесла израильской певице победу на Евровидении-2018.

Больше по теме: Верка Сердючка на открытии Евровидения-2019

Сердючка заявила, что вполне сможет перепеть Нетту Барзилай. И шоу действительно получилось запоминающееся! Украинская артистка на все сто процентов смогла зажечь зрителей в зале Тель-Авива и даже тех, кто находился по ту сторону экрана.

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