«Следствие ведут экстрасенсы»: что именно мертвая сестра просит передать живой с того света?

В новом выпуске «Следствие ведут экстрасенсы» ясновидящие Жанна Шулакова и Рубина Цыбульская будут заниматься расследованием шокирующей семейной драмы в Днепропетровской области. Загадочные родственные смерти и послание сестры с того света. Потрясающие подробности личной жизни одной влюбленной пары и последствия, которые поразят всю страну!

Людмила Литовченко из села Панасовка, что вблизи Днепра, утверждает: вся ее семья может совсем скоро умереть. Людмиле 46, она работает бухгалтером, имеет сына и дочь. И все в ее жизни было бы замечательно, если бы не одно ужасное событие, что принесло в дом женщины несчастье.

Ее брат Руслан недавно разрыл могилу родной матери. Это произошло на следующий день после похорон мамы, которая умерла от инсульта. Ни Людмила, ни другие братья и сестры не могли понять, зачем Руслан такое совершил. А сам Руслан даже не может вспомнить, как он это делал. Заключение медиков единодушно: у Руслана от страшного горя и стресса произошло нервное расстройство, в результате которого он не мог управлять собой. Но неужели необдуманный поступок брата мог навлечь ряд смертей в одной семье? Какое послание с того света до смерти напугает экспертов программы? И какой тайный роман рассекретят ясновидящие в конце программы?