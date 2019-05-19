Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая 2019 года расскажет, что ждет каждый знак зодиака. Что прогнозируют звезды, на что обратить внимание, а чего лучше избегать? Подробнее читайте в гороскопе на неделю с 20 по 26 мая 2019 года от экспертов проекта «Следствие ведут экстрасенсы».

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Гороскоп на неделю – Овны

Прошлая неделя была максимально загруженной. На этой — Овны могут смело расслабиться и немного передохнуть. В вашей жизни грядут большие перемены и возможность карьерного роста. Набирайтесь сил, отправьтесь в путешествие и пополните запас позитивных эмоций. Выходные проведите в окружении семьи.

Гороскоп на неделю – Тельцы

На этой неделе Тельцам стоит обратить внимание на личную жизнь. Вам пора по душам поговорить со своей второй половинкой. Обсудите все острые и накипевшие моменты. Свободным Тельцам звезды не рекомендуют искать свою любовь в соцсетях. Вы можете встретить ее идя в магазин или на соседнем сидении в транспорте. Не упустите свой шанс.

Гороскоп на неделю – Близнецы

Близнецам на этой неделе удастся воплотить все свои планы. С понедельника по пятницу вы будете ощущать себя как белка в колесе. Навалится много задач на работе и по дому. Не опускайте руки и проявите свою настойчивость. Все ваши усилия обязательно окупятся в будущем. Выходные Близнецам лучше провести с дорогим сердцу человеком за просмотром любимого фильма.

Гороскоп на неделю – Раки

На этой неделе Ракам стоит заняться планированием бюджета. До середины недели вам необходимо воздержаться от особо крупных капиталовложений. Есть вероятность, что они не окупятся в полной мере. Ближе к концу недели Ракам стоит поразмыслить над своим будущим. Продумайте все в деталях и вполне вероятно, что в ближайшее время все ваши желания сбудуться. На выходных не стоит зарываться под одеяло. Отправьтесь на прогулку с друзьями и хорошенько повеселитесь.

Гороскоп на неделю – Львы

Львы на этой неделе будут эмоционально неустойчивы. Вам может казаться, что ваша жизнь — один большой заговор против вас. Постарайтесь отогнать плохие мысли от себя подальше, ведь негатив притягивает исключительно негатив. Отвлечься от плохого вам поможет генеральная уборка или пробежка. Уже на выходных Львов будут ждать неожиданные и приятные новости от родных людей.

Гороскоп на неделю – Девы

Дев на этой неделе ждут грандиозные перемены в жизни. Не переживайте о временных трудностях, скоро все заиграет новыми красками. Не вешайте нос и потерпите еще совсем немножечко. Не исключены перемены и в личной жизни. Ваше счастье уже совсем рядом. Выходные проведите со своей семьей. Родные, как никто другой, знают, как поднять вам настроение.

Гороскоп на неделю – Весы

Весам стоит сбавить обороты. Вы слишком много работаете, из-за чего морально и физически истощены. До среды Весам стоит закончить все свои грандиозные задачи и передохнуть. Иногда сбежать от жизненной суматохи не просто можно, а необходимо. Отправьтесь за город, возьмите удочку и уединитесь со своими мыслями на свежем воздухе. Такой отдых поможет стабилизировать ваше состояние и откроет ответы на все мучительные вопросы.

Гороскоп на неделю – Скорпионы

Скорпионам на этой неделе захочется перемен в домашней обстановке. Отправляйтесь в строймаг и приобретите красивый декор. Он освежит ваше жилье и еще долго будет радовать глаз. В середине недели Скорпионам стоит обратить внимание на свое здоровье. Звезды рекомендуют стабилизировать график сна и начать принимать витамины. На выходных проведите время со второй половиной. Отличным вариантов времяпровождения может стать поход в театр или кино.

Гороскоп на неделю – Стрельцы

На этой неделе Стрельцам стоит прислушаться к своей интуиции. С ее помощью вы решите ряд острых вопросов на работе и личной жизни. Не бойтесь прощаться с дорогими вашему серцу людьми. Порой отпустив, мы обретем нечто большее. Обратите внимание на своих родителей. Даже один телефонный разговор может оказаться для вас наивысшим счастьем.

Гороскоп на неделю – Козероги

Эта неделя принесет Козерогам множество интересных предложений от начальства на работе. В сторону сомнения и страх долой. Смело беритесь за любые задания, ведь вам под силу все на этой неделе. Звезды преподнесли вам счастливый билет в новую жизнь. Используйте этот шанс по полной. А на выходных, за все ваши старания ожидайте приятный сюрприз от родных.

Гороскоп на неделю – Водолеи

Водолеям пора воплощать свои мечты в реальность. Вы всегда откладываете свои желания на потом и изо дня в день усердно работаете. Из-за неудовлетворенности и перегрузки вы чувствуете моральное истощение. Чтобы жизнь заиграла новыми яркими красками, отправляйтесь на выходных в путешествие с друзьями или же побалуйте себя шопингом.

Гороскоп на неделю – Рыбы

На этой неделе Рыбам захочется выяснять отношения и капитально конфликтовать. Звезды настоятельно рекомендуют воздержаться от подобных всплесков эмоций. Если скандала не избежать, проявите свою сдержанность и дипломатичность. Своевременное отступление поможет не только свести конфликт на нет, но и положительно отразится на дальнейших отношениях.

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