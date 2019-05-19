Гороскоп на сегодня, 20 мая 2019 года, подскажет вам, на что стоит обратить внимание сегодня. Может, вы что-то упускали раньше? Тогда читайте наш гороскоп на сегодня.

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Овен

В этот день вас выручат ваши друзья. Если вы к ним прислушаетесь, то они могут подсказать хороший источник дохода. Возможно, вы что-то упускаете из своего вида, а они заметят и даже дадут нужные контакты.

Телец

Сегодня будет круто, если вы посвятите этот день полностью себе. Устройте себе шопинг, на котором купите наряд, о котором давно мечтали, или сходите к косметологу. Еще круче будет, если вы устроите себе фотосессию. А если у вас сегодня день рождения, то он пройдет просто феерично!

Близнецы

Сегодня вы можете познакомиться с очень влиятельным человеком, который в будущем поможет вам с работой. А в настоящем вас ждет важный государственный документ за все ваши заслуги. Может, вам придет долгожданное разрешение или виза?

Рак

Сегодня день, связанный с дружбой. Вы можете получить очень хорошие новости от кого-то из близких друзей, а кто-то даже пригласит вас на торжественное мероприятие. Вы там точно сможете зажечь.

Лев

Очень крутой период для бизнеса. Если вам нужно было брать кредит, то сделайте это именно сегодня! И вообще, можете брать на себя всю ответственность в делах, они у вас идут только вгору.

Дева

У Дев новый этап в личных отношениях. Вам стоит не бояться делится своими чувствами, а также принимать важные решения, связанные с отношениями. Все будет очень круто, вот увидите!

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Весы

Не берите на себя ответственность за какое-либо имущество. В этот период у вас буквально все падает из рук и вы можете повредить не свою вещь. Кроме этого, еще и ценную вещь можете потерять, будьте внимательны.

Скорпион

Сегодня вы достигните хороших результатов в своем хобби. Буквально придумаете шедевр! Вы готовы потратить большую сумму на это хобби и личные удовольствия. Но стоит ли?

Стрелец

Друзья или родственники попросят вашей помощи с домашним животным. Вы ведь их любите, правда? И всегда готовы помочь своим близким. Вот и помогите.

Козерог

Не берите сегодня деньги в долг. Это может в будущем сыграть с вами злую шутку. И чужое имущество также не должно быть на вашей ответственности. Надеемся, вы нас услышали, Козероги.

Водолей

У Водолеев начался благоприятный период для переезда в другой дом или другой город. Так что если вы собирались – вперед. А если нет, то лучше просто проведите этот день дома в уютной обстановке и займитесь приятными домашними хлопотами.

Рыбы

Вы продолжаете привыкать к своему новому образу. Не забрасывайте тренировки в спортзале, а также займитесь кожей и зубами. Потом скажете себе за это спасибо.

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