Гороскоп на 19 мая 2019 года расскажет вам, как пройдет ваше воскресенье и чего от него ждать. Чтобы быть в курсе, читайте наш гороскоп на сегодня.

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Овен

Оставьте все свои страхи позади. Вам как никогда нужно быть уверенным в своем будущем и вы должны быть готовы сделать шаг в неизвестность. Решайтесь на тот самый смелый поступок, который уже давно готовите.

Телец

Вашей внешности сейчас можно позавидовать. Вы добились того, чего хотели, и теперь весь мир точно будет у ваших ног. Сегодня можете сходить к косметологу, чтобы, так сказать, закрепить эффект.

Близнецы

Сегодня вас лучше оставить в покое и дать вам отдохнуть. Разве не для этого и созданы воскресенья?

Рак

В этот день стоит набрать своего старого друга, с которым вы давно не общались. Звезды говорят, что сейчас ему крайне важна ваша помощь.

Лев

Все прошлые проблемы закалили ваш характер настолько, что сейчас вы все держите под контролем. И это отлично! В этот день вы точно не совершите ошибку, так что прислушайтесь к себе.

Дева

К вам должен приехать любимый человек в этот день. А если вы и так давно живете вместе, то как насчет отправиться в приятное путешествие? Вам нужно больше романтики, устройте сегодня маленький праздник только для вас двоих!

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Весы

Травмоопасный день. Вы буквально можете споткнуться и упасть на ровном месте или получить ожог. Пожалуйста, Весы, будьте осторожны.

Скорпион

Сейчас вы можете оказаться в любовном треугольнике. И возможно, третий человек будет как раз с вашей стороны, потому что могут дать о себе знать бывшие партнеры. Вам нужно решать, с кем быть, а кого забыть.

Стрелец

Друзья или родственники могут попросить у вас в этот день решить вопрос с домашним любимцем. После этого вы и себе захотите животное. Так что вас останавливает?

Козерог

В этот период вокруг вас будет такое количество детей, что вы и себе можете задуматься о беременности. А если у вас уже есть детки, то сводите их на интересное мероприятие сегодня. И сами заодно развеетесь.

Водолей

Сегодня к вам могут прийти гости. Скорее всего, это будут ваши родственники. Но эта встреча обещает быть очень хорошей, если вы не будете говорить на темы, на которые говорить не стоит. А в каждой семье это свои темы.

Рыбы

У вас продолжаются изменения во внешности. Сегодня хорошо бы заняться своими зубами и кожей. И не забывайте о спортзале, вы ведь только начали замечать первые сдвиги, не стоит прекращать.

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