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Евровидение-2019: выступление Монса Сельмерлева

19.05.2019

В качестве приглашенной звезды на сцену песенного конкурса вышел Монс Сельмерлев, победитель Евровидения-2015. К тому же харизматичный певец вел Евровидение в 2016 году. Подробнее о выступлении Монса в Израиле читайте в материале.

Больше по теме: Верка Сердючка выступила на Евровидении-2019

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Сцену Евровидения-2019 покорил и победитель Евровидения-2015, а также ведущий Евровидения-2016 Монс Сельмерлев.

Харизматичный шведский поп-певец исполнил композицию Элени Фурейры. Сергей Притула отметил, что его не зацепила версия песни от Монса. У артистки получалось создать невероятное шоу с подходящей для этой песни атмосферой.

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