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Евровидение 2019: результаты голосования

19.05.2019

В долгом ожидании результатов голосования  наконец-то стало известно имя победителя. Голоса жюри подвинули лидера букмекеров Дункана Лоуренса  с первой позиции на третью. Только в самом конце, после зрительского голосования стало известно имя счастливчика, победителя Евровидения-2019. Смотрите результаты голосования жюри и зрителей в материале. 

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евровидение 2019

Представитель от Швеции Джон Лундвик изначально по прогнозам букмекеров занимал лидерские позиции. Во время голосования он очень быстро смог обойти своих конкурентов и поднялся выше всех финалистов Евровидения-2019.

евровидение 2019 результаты

Но зрительское голосование решает все в конечном итоге! Именно благодаря своим поклонникам Дункан Лоуренс вышел на первую позицию. Ставки букмекеров стали пророческими и Нидерланды могут спокойно праздновать свою стопроцентную победу.

евровидение 2019

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