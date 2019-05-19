Евровидение 2019: результаты голосования

В долгом ожидании результатов голосования наконец-то стало известно имя победителя. Голоса жюри подвинули лидера букмекеров Дункана Лоуренса с первой позиции на третью. Только в самом конце, после зрительского голосования стало известно имя счастливчика, победителя Евровидения-2019. Смотрите результаты голосования жюри и зрителей в материале.

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Представитель от Швеции Джон Лундвик изначально по прогнозам букмекеров занимал лидерские позиции. Во время голосования он очень быстро смог обойти своих конкурентов и поднялся выше всех финалистов Евровидения-2019.

Но зрительское голосование решает все в конечном итоге! Именно благодаря своим поклонникам Дункан Лоуренс вышел на первую позицию. Ставки букмекеров стали пророческими и Нидерланды могут спокойно праздновать свою стопроцентную победу.

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