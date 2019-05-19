Самый масштабный песенный конкурс подошел к концу. Стало известно, кто победил на Евровидении-2019. Победу одержал представитель Нидерландов с песней «Arcade», обойдя по баллам 25 конкурентов! Чем запомнился Дункан Лоуренс и как определили, кто победит на Евровидении-2019, читайте в материале.

О победителе

Дункан Лоуренс – голландский певец, вырос в Нидерландах. Учился в рок-академии в Тилбурге. В школьные годы музыкант играл сразу в нескольких школьных группах.

На сегодняшний день артист выступает не только у себя на родине, но и в Великобритании, Швеции. Певец принимал участие в 5 сезоне «The Voice of Holland».

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Еще в самом начале Евровидения-2019 Дункан заявил, что тот факт, что в последние несколько лет Нидерланды представляли на Евровидении известные артисты, не делает его слабее. Собственно, что он и доказал своим выступлением на международном конкурсе. Изначально букмекеры пророчили певцу победу, которую он искренне заслужил своим талантом и невероятно красивой постановкой. В последний день перед финалом Дункан настолько оторвался от других участников, что даже второму месту сложно было его догнать. Ведь у него было 46%, а у Кейт Миллер всего 12%.

К слову, комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула во время второго полуфинала даже сравнил Дункана с самим Элтоном Джоном: «Номер участника Нидерландов — минимализм в действии. Признаюсь, взяло за душу выступление. Исполнитель, рояль и ничего лишнего, что заставляет отвлекаться зрителя. Похожее я только видел только у Элтона Джона».

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О песне Дункана Лоуренса

Песня «Arcade» — о несчастной любви и болезненном разрыве. Сам музыкант сказал, что композиция является правдивой историей его жизни. Речь в ней идет о девушке, которую Дункан хорошо знал в юности.



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