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Евровидение-2019: Кончита Вурст спела на финале песенного конкурса

19.05.2019

На финале Евровидение-2019 после выступлений всех конкурсантов исполнением песни порадовала Кончита Вурст. Певица исполнила композицию победителя песенного конкурса 2015 года Монса Сельмерлева «Heroes». Подробности выступления читайте в материале.

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Евровидение-2019 кончита вурст

Евровидение-2019 в Тель-Авиве богато не только на выступления конкурсантов – сцена подарила нам встречу с такими звездами, как Верка Сердючка, Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст, Монс Сельмерлёв, Элени Фурейра, Гали Атари.

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Фаворитка и победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст исполнила песню «Heroes», которая принадлежит победителю Евровидения-2015 Монсу Сельмерлёву. В свою очередь Монс Сельмерлев, харизматичный шведский поп-певец исполнил попурри с композицией Элени Фурейры. Приглашенные гости песенного конкурса порадовали и повеселили зрителей камерами на песни друг-друга.


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