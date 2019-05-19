На финале Евровидение-2019 после выступлений всех конкурсантов исполнением песни порадовала Кончита Вурст. Певица исполнила композицию победителя песенного конкурса 2015 года Монса Сельмерлева «Heroes». Подробности выступления читайте в материале.

Евровидение 2019: смотреть онлайн-трансляцию финала от 18 мая 2019

Евровидение-2019 в Тель-Авиве богато не только на выступления конкурсантов – сцена подарила нам встречу с такими звездами, как Верка Сердючка, Нетта Барзилай, Dana International, Кончита Вурст, Монс Сельмерлёв, Элени Фурейра, Гали Атари.

Больше по теме: Евровидение-2019: звезды, приглашенные на международный конкурс

Фаворитка и победительница Евровидения-2014 Кончита Вурст исполнила песню «Heroes», которая принадлежит победителю Евровидения-2015 Монсу Сельмерлёву. В свою очередь Монс Сельмерлев, харизматичный шведский поп-певец исполнил попурри с композицией Элени Фурейры. Приглашенные гости песенного конкурса порадовали и повеселили зрителей камерами на песни друг-друга.



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ