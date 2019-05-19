Постановка Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) удивила всех поклонников Евровидения, а комментатор конкурса Сергей Притула даже выделил ее, как свою фаворитку. Подробнее о выступлении представительницы Австралии на финале – в материале.

Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke). Певица представила страну в финале с композицией «Zero Gravity». Номер и шикарные вокальные данные вывели звезду на второе место в букмекерском рейтинге, но отрыв от лидера Дункана Лоуренса из Нидерландов велик.

Больше по теме: Евровидение-2019: прогноз букмекеров на победителя

Напоминаем, что композиция Кейт Миллер-Хейдке «Zero Gravity» – о постродовой депрессии. Солнечная, воздушная певица дает многим женщинам заряд позитивной энергии и дарит веру в себя. Ее выступление уже названо одним из самых опасных. Сергей Притула отметил, что лично для него это победительница Евровидения-2019!



Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ