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Евровидение-2019: как выступила участница от Австралии Кейт Миллер-Хейдке

19.05.2019

Постановка Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke) удивила всех поклонников Евровидения, а комментатор конкурса Сергей Притула даже выделил ее, как свою фаворитку. Подробнее о выступлении представительницы Австралии на финале – в материале.

евровидение австралия

Фото: instagram.com/katemillerheidke

Австралия в этом году для поездки на Евровидение выбрала Кейт Миллер-Хейдке (Kate Miller-Heidke). Певица представила страну в финале с композицией «Zero Gravity». Номер и шикарные вокальные данные вывели звезду на второе место в букмекерском рейтинге, но отрыв от лидера Дункана Лоуренса из Нидерландов велик.

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Напоминаем, что композиция Кейт Миллер-Хейдке «Zero Gravity» – о постродовой депрессии. Солнечная, воздушная певица дает многим женщинам заряд позитивной энергии и дарит веру в себя. Ее выступление уже названо одним из самых опасных. Сергей Притула отметил, что лично для него это победительница Евровидения-2019!

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