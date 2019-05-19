Евровидение-2019: как выступила Британия в финале

Как прошло выступление участника из Великобритании на Евровидении 2019 – смотрите прямо сейчас. В этом году Великобританию представил Майкл Райс с песней «Bigger than Us». На сцене все прошло очень феерично – читайте в материале.

Участник от Великобритании Майкл Райс удивлял сцену международного конкурса не зажигательными танцами и помпезными костюмами, а сильным голосом и интересной постановкой. Во время выступления, на заднем фоне, у артиста была будто целая космическая вселенная!

Известно, что музыкальная карьера Райса началась в 2014 году. Майкл был фанатом международного конкурса с самого детства. Он привлек к себе внимание публики и стал настоящей звездой после того, как его видео на YouTube собрало более четверти миллиона просмотров.

Молодой певец Майкл Райс участвовал в «Х-фактор»-11 в Великобритании. На конкурсе музыкант исполнил композицию Уитни Хьюстон «I Look to You».

Из главных достижений музыканта стоит выделить победу в первой серии BBC One «All Together Now» в прошлом году.

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