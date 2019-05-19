Евровидение-2019: как выступил дуэт от Словении «Зала Краль и Гашпер Шантль»

В первой половине финала грандиозного песенного конкурса Евровидение-2019 от Словении выступил дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантль» с композицией «Sebi». Букмекеры прогнозируют исполнителям лишь 10 место. Но понравилось ли выступление публике, и как прокомментировал номер Сергей Притула – читайте в материале.

Космический дуэт из Словении делали ставки в финале Евровидения – 2019 на свой трогательный образ и нежные голоса. Во время выступления дуэт за все время ни разу не посмотрел на публику. Их взгляды были сконцентрированы только на лицах друг друга. Трогательная песня и незатейливая постановка делали номер очень нежным и притягивали к себе европейского зрителя. А гитара в руках Гашпера добавляла номеру еще больше теплоты.

Телеведущий Сергей Притула анонсировал выступление участников достаточно просто:

Для меня их выход в финал – большая загадка!

А уже после выступления комментатор сказал:

Надо было целоваться на сцене! Их так сильно поддерживал зал, я так крепко, разве что поддерживал одноклассницу в 11 классе, но это такое.

Музыкальный дуэт «Зала Краль и Гашпер Шантл» (Zala Kralj & Gasper Santl) выступили с песней «Sebi» в первой половине второго полуфинала. Дуэт из двух молодых артистов начал свою творческую деятельность в 2017 году. До этого Зала Краль и Гашпер Шантл занимались музыкой сольно. Своим секретом успеха музыканты считают то, что они оба пишут песни и умеют их исполнять друг для друга.

Дуэт основан в 2018 году, после того, как Зала Краль начала исполнять вокальные партии некоторых песен, которые написал и спродюсировал Гашпер Шантл. Затем дуэт выпустил синглы «Valovi», «Baloni», «S teboi». В этом году музыканты выпустили дебютный мини-альбом под названием «Štiri».

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