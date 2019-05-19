12 выпуск «Один за всіх»-13: расследование дела матери-убийцы, выбросившей новорожденного сына в туалет

В 12 выпуске команда «Один за всіх»-13 провела расследование чудовищного убийства новорожденного ребенка собственной матерью. 31-летняя Лилия выбросила родного сына в деревенский туалет. Женщина утверждает, что ее ребенок умер сразу после рождения от удара головой об пол. Если бы председатель сельсовета случайно не узнал об ужасающем преступлении, Лилия продолжала бы ходить безнаказанной. Какие ужасные подробности удалось выяснить экспертам и ведущему проекта «Один за всіх»-13 Михаилу Присяжнюку?

В студии «Один за всіх»-13 появился председатель сельсовета Максим. Мужчина рассказал, что когда увидел мать-убийцу уже без живота и без ребенка, сразу заподозрил что-то неладное. Женщина всячески скрывала свою беременность и пряталась у 18-летней благодетельницы, которая ее приютила и защищала. Также Максим поразил студию фактами бездействия правоохранительных органов, ведь мать-убийца продолжает жить безнаказанно.

Понятая Елена рассказала подробности чудовищного преступления. Оказывается, женщина рожала в доме знакомой вдали от людей. После родов ребенок упал на пол и ударился головой, в следствии чего моментально умер от полученной травмы. Студию шокировало, что мать-убийца своими же руками перерезала пуповину кухонным ножом, на котором еще были остатки масла. Экспертов и ведущего потрясла хладнокровность и безразличие Лилии, когда та рассказывала, как положила ребенка в желтый пакет и выбросила в выгребную яму с фекалиями.

В студию зашла покровительница матери-убийцы — 18-летняя Светлана. Девушка утверждала, что Лилия на самом деле очень чуткая женщина и прекрасная мать, у которой отобрали ее старшую дочь Свету и отдали в детдом. Благодетельница не могла поверить услышанному обвинению и до последнего отстаивала Лилию. Эксперты отметили, что девушке просто задурили голову и воспользовались ее добротой.

Всех присутствующих ужаснул рассказ дальней родственницы и соседки Лилии Дианы. Женщина открыла ужасную правду о том, что погибший ребенок — не первая жертва. Выяснилось, что мать-убийца похоронила уже троих своих детей. Также Диана утверждала, что встретила Лилию еще во время беременности. Но та категорически отрицала свое положение, купила в магазине бутылку пива, сигареты и направилась в неизвестном направлении.

Наконец в студии появилась сама Лилия. Женщина не могла ответить на вопрос, почему выбросила ребенка в сортир, вместо того, чтобы вызвать скорую. Также женщина отрицает свою вину и убеждена, что ребенок уже был мертв. Эксперты подметили, что Лилия путается в своих показаниях и противоречит сама себе. Чем закончилось расследование этой чудовищной трагедии — смотрите в 12 выпуске «Один за всіх»-13 уже на сайте.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ