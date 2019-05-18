В 12 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать жуткое дело матери-убийцы
18.05.2019
В 12 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать чудовищное убийство новорожденного ребенка. 31-летняя Лилия выбросила своего только родившегося сына в туалет на улице. Женщина утверждает, что от удара головой об пол ребенок после родов моментально умер. И пока правоохранительные органы бездействуют, мать-убийца продолжает ходить на свободе. Подробности расследования ужасающего преступления узнайте уже завтра.
В 12 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:
- Как долго мать-убийца собирается пудрить мозги благодетельнице, защищающей ее?
- Почему на самом деле ее новорожденный сын оказался в деревенском сортире?
- Сколько еще детских жизней она погубила?
- Неужели мать-убийца собирается вновь сбежать от наказания?
Video: В 12 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать жуткое дело матери-убийцыВ 12 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать чудовищное убийство новорожденного ребенка. 31-летняя Лилия выбросила своего только родившегося сына в туалет на улице. Подробности расследования ужасающего преступления узнайте уже завтра.
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Смотрите полный 12 выпуск «Один за всіх»-13 от 19.05.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!
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