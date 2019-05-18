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В 12 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать жуткое дело матери-убийцы

18.05.2019

В 12 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать чудовищное убийство новорожденного ребенка. 31-летняя Лилия выбросила своего только родившегося сына в туалет на улице. Женщина утверждает, что от удара головой об пол ребенок после родов моментально умер. И пока правоохранительные органы бездействуют, мать-убийца продолжает ходить на свободе. Подробности расследования ужасающего преступления узнайте уже завтра.

в 12 выпуске один за всіх 13 будут расследовать жуткое дело матери убийцы

В 12 выпуске «Один за всіх»-13 вы узнаете:

  1. Как долго мать-убийца собирается пудрить мозги благодетельнице, защищающей ее?
  2. Почему на самом деле ее новорожденный сын оказался в деревенском сортире?
  3. Сколько еще детских жизней она погубила?
  4. Неужели мать-убийца собирается вновь сбежать от наказания?

Video: В 12 выпуске «Один за всіх»-13 будут расследовать жуткое дело матери-убийцы

В 12 выпуске команда «Один за всіх»-13 будет расследовать чудовищное убийство новорожденного ребенка. 31-летняя Лилия выбросила своего только родившегося сына в туалет на улице. Подробности расследования ужасающего преступления узнайте уже завтра.

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Смотрите полный 12 выпуск «Один за всіх»-13 от 19.05.2019 уже завтра в 21:00 в эфире телеканала СТБ. А в 22:15 — онлайн на официальном сайте!

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