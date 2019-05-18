Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Певица Дана Интернешнл выступила на конкурсе Евровидение-2019

18.05.2019

Вчера в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал Евровидения-2019. Среди звездных гостей была и Дана Интернешнл. Певица феерически вернулась на сцену музыкального конкурса спустя 21 год после своей победы. Почему номер так удивил зрителей? С какой песней выступила эпатажная артистка? Больше узнайте в материале!

Смотреть онлайн-трансляцию второго полуфинала Евровидения 2019 от 16 мая 2019

дана интернешнл

Больше по теме: Евровидение-2019: какие страны выступят во втором полуфинале

 Вчера, 14 мая, прошел первый полуфинал Евровидения-2019.  Поклонники музыкального конкурса выбрали десятку финалистов. Кроме участников шоу, зрители ждали выступления еще одной звезды Евровидения — Даны Интернешнл.

Израильская певица-трансгендер исполнила кавер на песню Бруно Марса «Just The Way You Are». По словам артистки, композиция о настоящей искренней любви и о важности собственной личности.

Публика встретила Дану бурными аплодисментами. Во время эпатажного выступления на большом экране появлялись зрители из зала, которые не стеснялись показывать свои чувства и страстно целовались.

Дана Интернешнл и победа на Евровидении


Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Dana International (@danainternational)

Больше по теме: Евровидение 2019: все песни участников второго полуфинала

 Дана Интернешнл — яркая участница Евровидения, которая вошла в историю музыкального конкурса. Ранее артистка представляла Израиль на международном конкурсе в Великобритании в 1998 году. Она выиграла с песней «Diva».

После победы Дана Интернешнл стала полноценной международной суперзвездой. Сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы. Альбом был распродан тиражом более 400 000 копий по всему миру.

Смотрите яркое выступление Даны Интернешнл на конкурсе Евровидение-2019:

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить