Певица Дана Интернешнл выступила на конкурсе Евровидение-2019
18.05.2019
Вчера в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал Евровидения-2019. Среди звездных гостей была и Дана Интернешнл. Певица феерически вернулась на сцену музыкального конкурса спустя 21 год после своей победы. Почему номер так удивил зрителей? С какой песней выступила эпатажная артистка? Больше узнайте в материале!
Вчера, 14 мая, прошел первый полуфинал Евровидения-2019. Поклонники музыкального конкурса выбрали десятку финалистов. Кроме участников шоу, зрители ждали выступления еще одной звезды Евровидения — Даны Интернешнл.
Израильская певица-трансгендер исполнила кавер на песню Бруно Марса «Just The Way You Are». По словам артистки, композиция о настоящей искренней любви и о важности собственной личности.
Публика встретила Дану бурными аплодисментами. Во время эпатажного выступления на большом экране появлялись зрители из зала, которые не стеснялись показывать свои чувства и страстно целовались.
Дана Интернешнл — яркая участница Евровидения, которая вошла в историю музыкального конкурса. Ранее артистка представляла Израиль на международном конкурсе в Великобритании в 1998 году. Она выиграла с песней «Diva».
После победы Дана Интернешнл стала полноценной международной суперзвездой. Сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы. Альбом был распродан тиражом более 400 000 копий по всему миру.
Смотрите яркое выступление Даны Интернешнл на конкурсе Евровидение-2019: