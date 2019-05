Вчера в Тель-Авиве состоялся первый полуфинал Евровидения-2019. Среди звездных гостей была и Дана Интернешнл. Певица феерически вернулась на сцену музыкального конкурса спустя 21 год после своей победы. Почему номер так удивил зрителей? С какой песней выступила эпатажная артистка? Больше узнайте в материале!

Израильская певица-трансгендер исполнила кавер на песню Бруно Марса «Just The Way You Are». По словам артистки, композиция о настоящей искренней любви и о важности собственной личности.

Публика встретила Дану бурными аплодисментами. Во время эпатажного выступления на большом экране появлялись зрители из зала, которые не стеснялись показывать свои чувства и страстно целовались.

Дана Интернешнл и победа на Евровидении



После победы Дана Интернешнл стала полноценной международной суперзвездой. Сингл «Diva» мгновенно попал на вершины хит-парадов большинства стран Европы. Альбом был распродан тиражом более 400 000 копий по всему миру.

Смотрите яркое выступление Даны Интернешнл на конкурсе Евровидение-2019:

