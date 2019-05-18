В 12 выпуске на кухне «МастерШеф. Профессионалы» состоялось самое ожидаемое противостояние профессионалов и победителей-аматоров всех восьми сезонов. Но это был далеко не последний сюрприз. С какими неординарными испытаниями еще столкнулись участники? Как происходила самая ожидаемая битва между лучшими кулинарами страны? Ответы на эти вопросы и не только читайте в материале.

В первом конкурсе кулинары ничего не готовили. Судьи решили проверить их вкусовые рецепторы на профпригодность. По очереди кулинары заходили на кухню и пробовали классическое и самое популярное колумбийское блюдо. После дегустации каждый должен был поднять 12 коробок с ингредиентами, которые входят в суп. Трое, кто справится с заданием хуже, надевают черные фартуки. Лучше всех с этим заданием справился Алик Мкртчян, угадав 10 ингредиентов. Черные фартуки пришлось надеть Паше Ключнику («Виннику»), Паше Серветнику и Косте Лайпакову.

Во втором конкурсе судья «МастерШеф. Профессионалы» Лиза Глинская сложила свои полномочия. Состоялось самое ожидаемое противостояние между профессионалами и победителями-аматорами всех сезонов «МастерШеф». Кулинары готовили блюда высокой кухни, чтобы накормить семь лучших рестораторов Украины. Каждая команда продумала собственную концепцию блюд и их подачи. По итогам конкурса победу в этой битве одержала команда профессионалов во главе с Аликом Мкртчяном.

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На битве черных повара готовили блюда в тюбиках для космонавтов. Их задачей было приготовить три полноценных блюда, которые будут не просто вкусными, но и визуально приятными.

Чьи блюда в тюбиках оценили выше всех, а кто покинул проект «МастерШеф. Профессионалы», смотрите в 12 выпуске!

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 12: Лиза Глинская сложила полномочия судьи В 12 выпуске на кухне МастерШеф. Профессионалы состоялось самое ожидаемое противостояние профессионалов и победителей-аматоров всех восьми сезонов. Но это был далеко не последний сюрприз

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 12: Лиза Глинская сложила полномочия судьи В 12 выпуске на кухне МастерШеф. Профессионалы состоялось самое ожидаемое противостояние профессионалов и победителей-аматоров всех восьми сезонов. Но это был далеко не последний сюрприз

Video: «МастерШеф. Профессионалы» выпуск 12: Лиза Глинская сложила полномочия судьи В 12 выпуске на кухне МастерШеф. Профессионалы состоялось самое ожидаемое противостояние профессионалов и победителей-аматоров всех восьми сезонов. Но это был далеко не последний сюрприз

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