Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» в 12 выпуске от 18.05.2019

Дважды подряд судьи не могут оставить всех восьмерых участников. В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» кто-то из лучших кулинаров страны должен был попрощаться с проектом навсегда. Кто покинул «МастерШеф. Профессионалы» после битвы черных — читайте в материале.

В 12 выпуске «МастерШеф. Профессионалы» покинул мясник Константин Лайпаков.

Константин Лайпаков проходил каждое испытание с достоинством, но еда для космонавтов в тюбиках так и не покорилась мяснику. Его основное блюдо Эктор Хименес-Браво так и не смог выдавить из тюбика, закуска оказалась слишком острой, а вместо представленного шоколадного мусса с ягодами у кулинара получился ганаш. Все участники были огорчены его уходом и отметили, что за грубым образом мясника прячется мягкий и прекрасный человек.

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Костя работает с мясом 14 лет. Четыре года был поваром в «Стейк хаусе» в Одессе, потом отправился в Киев. Константин — прекрасный муж, любящий отец и талантливый кулинар. Мечте Кости стать победителем «Мастер Шеф. Профессионалы» не суждено было сбыться. Надеемся, его второе желание — открыть свое заведение — в скором времени осуществится.

Какие сюрпризы и неожиданные испытания ожидают кулинаров на будущей неделе? Узнаем уже в следующую субботу в 19:00.

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