Канны 2019: звезда «Крепостной» Катерина Ковальчук на украинской вечеринке

Звезда сериала «Крепостная» Катерина Ковальчук посетила украинскую вечеринку на Каннском кинофестивале 2019. Читайте подробности.

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Каннский кинофестиваль – место, которое собирает гостей со всего мира. В рамках 72-го фестиваля 16 мая на пляже Long Beach состоялась украинская вечеринка, на которую были приглашены наши кинематографисты, партнеры и гости фестиваля.



Мероприятие посетила главная героиня сериала «Крепостная», второй сезон которого выйдет осенью на СТБ, Катерина Ковальчук. Катя была в черном комбинезоне и кожаной куртке с красной помадой, которая подчеркивала вечерний образ актрисы.

«Украинская вечеринка проходила на набережной на пляже Long Beach. Было очень приятно встретить знакомых: художника по костюмам «Крепостной» Тоню Белинскую и генерального продюсера Нового канала Алексея Гладушевского. Который поделился мнением о нашем сериале и сказал, что очень ждет второй сезон», – комментирует Катя украинский прием.

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В Канны приехала, чтобы развиваться и находить новых знакомых.

«Я приехала в Канны, потому что каждый год именно здесь собирается множество людей из индустрии. Очень полезно знакомиться, встречать новых людей, ходить на вечеринки, налаживать контакты. Здесь мировой уровень кино каждый год. К тому же, у меня здесь много знакомых из разных уголков планеты. Так что впитываю на Каннском кинофестивале мировую творческую энергетику»,— улыбается Катя Ковальчук.

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