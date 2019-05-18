Канны 2019: Педро Альмодовар, Пенелопа Крус и Антонио Бандерас на фотоколле «Боль и слава»
18.05.2019
Каннский кинофестиваль 2019 продолжает радовать поклонников качественного кино. Сегодня, 18 мая, исполнители главных ролей Пенелопа Крус и Антонио Бандерас приехали на фотоколл в честь нового фильма Педро Альмодовара «Боль и слава». Смотрите фотоподборку с звездами испанского кинематографа прямо сейчас!
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Источник фото: Getty Images
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