Канны 2019: новый фильм Альмодовара, Антонио Бандерас и Пенелопа Крус

Вчера, 17 мая, в основном конкурсе Каннского кинофестиваля 2019 показали новый фильм Педро Альмодовара «Боль и слава». Вместе с режиссером представляли фильм также Пенелопа Крус и Антонио Бандерас. Читайте подробнее.

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С 14 по 25 мая на Лазурном берегу проходит один из самых престижных фестивалей мира — Каннский кинофестиваль, который собирает звезд и новые фильмы, многие из них станут культовыми, как показывает история фестиваля.

Вчера, 17 мая, показали новый фильм известного испанского режиссера Педро Альмодовара «Боль и слава». Главные роли исполнили Антонио Бандерас и Пенелопа Крус, которые прошлись вечером по красной дорожке и представили картину. Отметим, что две звезды испанского кинематографа впервые снимались вместе!

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Фильм рассказывает о пожилом режиссере Сальвадоре Малло, который на закате карьеры решает вспомнить прошлое, оглянуться назад и переосмыслить жизнь. Он встречается с людьми, которые много для него значили. С некоторыми он встречается физически, некоторые лишь воспоминания. Первая любовь, первое желание, боль от разрыва, терапия и тд.

Смотрите трейлер фильма «Боль и слава» прямо сейчас!

Источник фото: Getty Images

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