Тамта Годуадзе с песней «Replay» выступила в первой половине второго полуфинала. Участнице Евровидения-2019 предсказывают аж 11 место на конкурсе. Но как же выступила Тамта – читайте в материале.

Артистка в этот раз удивляла сцену Евровидения-2019 сексуальным образом и зажигательными танцами. Блистательный наряд, уверенный взгляд и красивый танец – это именно те слова, которые описывают номер конкурсантки от Кипра.

Телеведущий Сергей Притула прокомментировал выступление Тамты довольно просто:

Вы сегодня снова можете убедиться, насколько Тамта похожа на Мадонну!

Грузинская поп-певица Тамта Годуадзе более известна как Тамта (Tamta). В 22 года девушка со своей семьей переехала в Грецию. Там звезда решила принять участие в шоу «Super Idol Greece», где заняла 2 место.

На протяжении 2004-2005 годов певица выступала на разогреве у Йоргоса Далараса и Антониса Ремоса. В 2006 году Тамта вместе с Пегги Зина выступала на живых концертах Сакиса Руваса (в Салониках).

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