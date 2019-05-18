Суббота должна быть веселой! Чтобы настроить себя на позитив и знать заранее, как она пройдет, читайте наш гороскоп на 18 мая 2019 года.

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Овен

В эту субботу будьте внимательны, смотрите по сторонам. Звезды сулят вам ценную находку, которой вполне может оказаться хорошая сумма денег или техника. Кто не хотел бы такой подарочек судьбы, да?

Телец

В этот день вы можете почувствовать, что перерождаетесь, становитесь новой личностью. Ваши близкие даже это заметят и им будет непривычно видеть вас такого нового, но это же классное чувство, правда?

Близнецы

Ваши розовые очки в этот день могут разбиться. Сегодня лучше воздержаться от любых вредных привычек. Если друзья зовут на алкогольную вечеринку, то стоит отказаться. Займитесь сегодня своим здоровьем и медитациями. Пользы будет больше.

Рак

В этот день или к вам может приехать друг, или вы захотите отправиться к нему. В любом случае выходные обещают быть очень веселыми. Поговорите с этим другом о заработке денег, он подскажет вам крутую идею.

Лев

Сегодняшний день обещает быть полным риска. Вы готовы прыгнуть в пропасть, не зная, сможете ли приземлиться. Но поверьте, этот риск будет оправдан. Ничего не бойтесь, идите напролом и у вас все получится!

Дева

Если ваше сердце свободно, то у вас в этот день могут начаться отношения. Это будет кто-то из другого города или с работы, вы ведь собираетесь сегодня на свидание, правда?

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Весы

Сегодня вы можете понять, что готовы стать мамой или папой. Если собираетесь заводить ребенка, то этот день очень хорошо подходит для зачатия ребенка.

Скорпион

В этот день вы можете узнать правду о вашем любимом человеке, которая вас не обрадует. В каком-то смысле вы выведете партнера на чистую воду и потеряете к нему доверие.

Стрелец

Вам может показаться в этот день, что вы достигли своего максимума. Куда двигаться в таком случае дальше? Но дорога вперед всегда существует, просто поставьте себе более сложные задачи. Мы уверены, вы с ними справитесь!

Козерог

Вам бы отправиться сейчас с любимым человеком в путешествие, ведь вы этого хотите? Если были какие-то сложности в личной жизни, то сегодня вы сможете помириться. И как насчет обсудить совместную поездку для укрепления чувств?

Водолей

Сегодня вас судьба может занести в чужой загородный дом. После этого вы и себе задумаетесь, что хотели бы жить в таком, подальше от всех. Ведь так?

Рыбы

В этот день вам могут сильно надоедать соседи. У вас может даже быть с ними конфликт, так как это суббота, а вы даже отдохнуть нормально не можете. Но не спешите нервничать, поставьте себя на их место.

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