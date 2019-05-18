Евровидение-2019: кто прошел в финал 16.05.2019
18.05.2019
Сегодня, 16 мая, подошел к концу второй полуфинал Евровидения-2019. Свои композиции представили участники из 18 стран: Армения, Ирландия, Молдова, Швейцария, Латвия, Румыния, Дания, Швеция, Австрия, Хорватия, Мальта, Литва, Россия, Албания, Норвегия, Нидерланды, Северная Македония, Азербайджан.
Евровидение 2019 финал – смотреть онлайн трансляцию от 18.05 2019
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В финал конкурса Евровидение-2019 прошли 10 представителей:
- Швейцария: Лука Хэнни – «She Got Me»
- Дания: Leonora – «Love Is Forever»
- Швеция: Джон Лундвик – «Too Late for Love»
- Мальта: Michela – «Chameleon»
- Россия: Сергей Лазарев – «Scream»
- Албания: Йонида Маличи – «Ktheju tokës»
- Норвегия: KEiiNO – «Spirit in the Sky»
- Нидерланды: Дункан Лоуренс – «Arcade»
- Северная Македония: Тамара Тодевска – «Proud»
- Азербайджан: Чингиз Мустафаев – «Truth»
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