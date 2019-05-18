Евровидение-2019: как выступили KEiiNO от Норвегии

На финале Евровидения-2019 Норвегию представила группа KEiiNO с композицией «Spirit in the Sky». Букмекеры прогнозируют коллективу 9 место . Как выступила группа KEiiNO от Норвегии в финале Евровидения-2019 – читайте в материале.

Смотреть онлайн Евровидение 2019 – финал от 18.05.2019

В состав норвежской группы KEiiNO входят саамский рэпер Фред-Рене Бульо и вокалисты Том Хьюго Хермансен и Александра Ротан. Основали коллектив Том и Алекс Олссон. Именно они составили набросок песни, главной идеей которой была борьба за равные права независимо от этнической принадлежности, гендерной идентичности.

Больше по теме: Евровидение-2019: участники конкурса

Выступление группы KEiiNO активно поддерживали зрители и подпевали трио. Выглядело это действительно фантастически. Комментатор Евровидения-2019 Сергей Притула, сравнил группу с известными The Black Eyed Peas. Также, Сергей убежден, что композиция группы KEiiNO однозначно разлетится по ротациям на радио.

Читайте больше интересных новостей в Viber и Telegram СТБ