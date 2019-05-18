Евровидение-2019: как выступила участница от Мальты Michela

Michela (Микела Паче) с песней «Chameleon» выступила в первой половине второго полуфинала. Постановка артистки для кого-то идеальна, а кто-то считает, что участница Евровидения-2019 перемудрила с образом. Как же выступила Микела – читайте в материале.

Артистка удивляла сцену Евровидения-2019 озорной улыбкой, зажигательными танцами и интересной постановкой. Яркие краски, уверенный взгляд и красивый танец – это именно те слова, которые описывают номер конкурсантки от Мальты.

Сергей Притула прокомментировал номер Микелы довольно быстро:

Это – действительно правильное начало финала!

Микела Паче (Michela)

Родилась 25 января 2001 г. (18 лет)

В 2019 году молодая певица Микела Паче стала победительницей первого сезона «X Factor Malta». Главным призом для звезды стала поездка в Тель-Авив в качестве участницы Евровидения-2019. Кроме того девушка заключила контракт с легендарными «Sony Music Entertainment».

Песня, с которой звезда покоряет конкурс, называется «Chameleon». Авторы композиции – Джоаким Перрсон, Паула Вингер, Борислав Миланов, Йохан Алканас.

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